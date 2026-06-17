Več Tuševih centrov in trgovin dobilo novega lastnika

Podjetje VOC Ekologija je od podjetja Alos RE odkupilo 13 Tuševih trgovskih centrov in manjših trgovin na različnih koncih Slovenije, so na podlagi podatkov s spletnih strani Agencije za varstvo konkurence (AVK) navedli v poslovnem mediju Finance. Vrednost posla, ki potrebuje še soglasje AVK, znaša neuradno več kot 35 milijonov evrov.

Alos RE je v lasti sklada Alfi in podjetja EOS KSI. Direktor sklada Alfi Dejan Jelisavac je za Finance povedal, da gre za trgovske centre v Domžalah, Grosuplju, Mengšu, Vojniku, Žalcu in Ljutomeru ter za še nekaj manjših trgovin na drugih lokacijah.

Skupno je bilo prodanih okoli 23 tisoč kvadratnih metrov prodajnih površin. "Gre za trgovine na dobrih lokacijah, ki so tudi najboljše Tuševe lokacije z vidika prometa," je povedal Jelisavac.

Koliko je znašala kupnina, ni razkril, po neuradnih informacijah Financ pa naj bi bil posel vreden med 35 in 40 milijonov evrov.

Podjetje Alos Re je v začetku letošnjega leta izpeljalo še en večji posel z nekdanjimi nepremičninami Tuša. Za okoli 20 milijonov evrov je prodalo Tušev logistično-distribucijski center v Celju, ki ga je kupilo logistično podjetje Klemen Transport iz Mengša.

Podjetje VOC Ekologija, ki je Tuševe centre kupilo, je v polovični lasti nekdanjega lastnika propadlega gradbenega podjetja CM Celje Janeza Škoberneta, druga polovica pa je v lasti družinskih članov Romana Moškotevca, med drugim lastnika podjetja Ahac, enega največjih uvoznikov in distributerjev različnih pijač in živil.