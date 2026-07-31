Petek, 31. 7. 2026, 9.31
38 minut
Neznanec razstrelil bankomat na območju Brezovice
Policisti preiskujejo poškodovanje bankomata na enem izmed poslovnih prostorov na območju Brezovice. Neznani storilec je bankomat poškodoval z za zdaj še neznanim eksplozivnim sredstvom, nastalo je za več tisoč evrov škode. Ogled kraja kaznivega dejanja in zbiranje obvestil še potekata, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.
Policiste so o kaznivem dejanju obvestili okoli 4. ure. Drugih informacij ne morejo podati, so sporočili.
Policisti nadaljujejo preiskavo in zbirajo informacije o vseh okoliščinah kaznivega dejanja velike tatvine. Prav tako so obvestili pristojno državno tožilstvo, so zapisali.