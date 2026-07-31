Neznanec razstrelil bankomat na območju Brezovice

Policisti preiskujejo poškodovanje bankomata na enem izmed poslovnih prostorov na območju Brezovice. Neznani storilec je bankomat poškodoval z za zdaj še neznanim eksplozivnim sredstvom, nastalo je za več tisoč evrov škode. Ogled kraja kaznivega dejanja in zbiranje obvestil še potekata, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.