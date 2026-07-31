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Avtorji:
A. P. K., STA

Petek,
31. 7. 2026,
9.31

Osveženo pred

38 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Natisni članek

Natisni članek
bankomat Brezovica razstrelitev tatvina

Petek, 31. 7. 2026, 9.31

38 minut

Neznanec razstrelil bankomat na območju Brezovice

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Bankomat. | Neznani storilec je bankomat poškodoval z za zdaj še neznanim eksplozivnim sredstvom, nastalo je za več tisoč evrov škode. | Foto STA

Neznani storilec je bankomat poškodoval z za zdaj še neznanim eksplozivnim sredstvom, nastalo je za več tisoč evrov škode.

Foto: STA

Policisti preiskujejo poškodovanje bankomata na enem izmed poslovnih prostorov na območju Brezovice. Neznani storilec je bankomat poškodoval z za zdaj še neznanim eksplozivnim sredstvom, nastalo je za več tisoč evrov škode. Ogled kraja kaznivega dejanja in zbiranje obvestil še potekata, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Policiste so o kaznivem dejanju obvestili okoli 4. ure. Drugih informacij ne morejo podati, so sporočili.

Policisti nadaljujejo preiskavo in zbirajo informacije o vseh okoliščinah kaznivega dejanja velike tatvine. Prav tako so obvestili pristojno državno tožilstvo, so zapisali.

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