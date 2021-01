Prodajalko poškropil s solzivcem in iz blagajne ukradel gotovino

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Neznani storilec je v torek zvečer vstopil v trgovino na Igu in prodajalko pri blagajni poškropil s solzivcem, nato pa ukradel nekaj sto evrov gotovine. Prodajalka sicer ni bila poškodovana, moški pa je po dogodku zbežal v neznano smer, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Policija išče moškega, visokega okoli 180 centimetrov, ki je srednje postave. Oblečen je bil v fluorescentno zeleno puhovko in črne hlače. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil v zvezi s sumom kaznivega dejanja ropa in bodo o vseh ugotovljenih dejstvih obveščali pristojno državno tožilstvo, so še sporočili s policijske uprave, piše STA.