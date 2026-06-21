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Avtorji:
K. M., STA

Nedelja,
21. 6. 2026,
8.48

Osveženo pred

1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
ARSO napoved vročina meteorolog

Nedelja, 21. 6. 2026, 8.48

1 minuta

Za Primorsko razglašen oranžni alarm, tudi drugod bo več kot 30 stopinj Celzija

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Arso | Za Primorsko je za danes že izdana oranžna stopnja opozorila pred veliko toplotno obremenitvijo, veljala pa bo tudi v začetku prihodnjega tedna. | Foto Agencija za okolje (Arso)

Za Primorsko je za danes že izdana oranžna stopnja opozorila pred veliko toplotno obremenitvijo, veljala pa bo tudi v začetku prihodnjega tedna.

Foto: Agencija za okolje (Arso)

Med letošnjim prvim vročinskim valom se bo danes ob 10.25 po srednjeevropskem času začelo koledarsko poletje, so za STA povedali na astronomskem observatoriju Golovec v Ljubljani. Dan bo danes najdaljši v letu, noč pa najkrajša. Tudi temperature zraka bodo poletne in se bodo povzpele nad 30 stopinj Celzija, na zahodu lahko celo do 36 stopinj. Za Primorsko je za danes že izdana oranžna stopnja opozorila pred veliko toplotno obremenitvijo, veljala pa bo tudi v začetku prihodnjega tedna.

Sonce je v Ljubljani vzšlo ob 5.11, zašlo pa bo ob 20.56, so natančni astronomi. Današnji najdaljši dan bo tako trajal 15 ur in 45 minut.

Na astronomskem observatoriju bo od 21. do 23. ure tudi dan odprtih vrat ob poletnem solsticiju. Za obisk predavanja, oglede teleskopov in opazovanje neba s teleskopi je potrebna rezervacija brezplačne vstopnice prek spletne strani observatorija. Vendar bo ogled neba s teleskopi mogoč samo v primeru jasnega neba, so pojasnili.

Ponekod bo 36 stopinj Celzija 

Glede na napovedi vremenoslovcev bo na prvi poletni dan vroče, najbolj pa na Goriškem in v slovenski Istri, kjer lahko pričakujejo tudi 35 ali 36 stopinj. Drugod bo okoli 32 ali 33 stopinj, je za STA povedal meteorolog Brane Gregorčič z agencije za okolje. Predvsem v vzhodni polovici Slovenije bo lahko nastalo nekaj ploh in neviht.

Vročina bo trajala še ves prihodnji teden. Toplotna obremenitev, ki na začetku vročinskega vala sredi tedna še ni bila tako velika, se bo v prihodnjih dneh stopnjevala. Za Primorsko je po Gregorčičevih besedah za danes že izdana oranžna stopnja opozorila pred veliko toplotno obremenitvijo, veljala pa bo tudi v začetku prihodnjega tedna.

Nasveti NIJZ 

Vročina v okolju lahko škodljivo vpliva zlasti na zdravje občutljivih skupin prebivalstva. Nacionalni inštitut za javno zdravje zato prebivalcem svetuje hlajenje prostorov, omejitev fizičnih aktivnosti in uživanje dovolj tekočine. Med 10. in 17. uro poiščimo senco, nosimo očala in pokrivala ter uporabimo UV-zaščito, svetujejo.

Dnevne aktivnosti naj bodo glede na njihov predlog organizirane ob upoštevanju čim več priporočil. Objekte, kjer živimo ali delamo, pa ohranimo čim dlje hladne, v prostor ne spuščajmo toplega zraka, okna pa zastremo s polkni, žaluzijami ali roletami.

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