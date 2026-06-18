Pred nami je prvi vročinski val tega poletja, ki bo predvidoma vztrajal vsaj do sredine prihodnjega tedna. Vročina bo najbolj izrazita med soboto in torkom, ko bodo popoldanske temperature v večjem delu Slovenije dosegale med 30 in 35 stopinjami Celzija, na Goriškem in v Vipavski dolini pa lahko še kakšno stopinjo več. Meteorolog Brane Gregorčič z agencije za okolje (Arso) je poudaril, da je današnji dan pravzaprav najhladnejši v prihajajočih dneh, vročina s popoldanskimi temperaturami med 30 in 35 stopinj Celzija pa bo vztrajala vse do začetka meseca julija. "Pripraviti se bomo morali na daljše obdobje izrazite vročine," je dejal.

Ob začetku nove sezone vročinskih valov so na Arsu pripravili novinarsko konferenco, na kateri so predstavili prognozo za prihodnje dni, značilnosti vročinskih valov v preteklosti in priporočila za ravnanje v času visokih temperatur. Medtem ko smo pred desetletji pri nas med poletjem našteli enega ali dva vročinska valova, jih zdaj od tri do štiri, včasih tudi sedem.

O trenutni vremenski sliki in napovedih za naslednje dni je spregovoril meteorolog Brane Gregorčič. "Vročinski val je nekaj kar ne nastopi ravno čez noč. V naslednjih dneh se bo vročina stopnjevala, pa ne samo pri nas, ampak tudi drugod po Evropi, kjer bo odstopanje od dolgoletnih povprečjih celo večje kot pri nas," je povedal.

Bistvene ohladitve ni pričakovati

Po napovedih bo vročina v prihodnjih dneh najbolj prizadela zahodni del Slovenije, predvsem Primorsko, v nadaljevanju prihodnjega tedna pa se bo verjetno stopnjevala tudi drugod. "Ob pogledu na napoved za osrednjo in jugozahodno Slovenijo lahko ugotovimo, da je današnji dan pravzaprav najhladnejši, pa že danes bodo temperature marsikje presegle 30 stopinj Celzija. Potem pa bo takšna vročina s popoldanskimi temperaturami med 30 in 35 stopinj vztrajala vse do začetka meseca julija," je opozoril Gregorčič.

Do začetka prihodnjega meseca bistvene ohladitve tako ni pričakovati. "Tudi jutranje temperature bodo že od nedelje naprej tako visoke, da lahko govorimo o res toplih, tudi tropskih jutrih. Toplotna obremenitev se bo postopoma povečevala tudi na račun toplejših noči," je dodal. Na Arsu so tako sprva izdali najnižjo, rumeno stopnjo opozorila, to pa bodo ob stopnjevanju vročine poviševali.

"Najbolj izrazita bo vročina na Primorskem, kjer bodo temperature od nedelje naprej dosegale in presegale 35 stopinj Celzija. Pripraviti se bomo morali na daljše obdobje izrazite vročine," je še opozoril.

Poglejte animacijo temperatur v prihodnjih dneh:

Vročinskih valov bo več, ti bodo daljši in močnejši

V nadaljevanju je klimatologinja Katja Kozjek Mihelec spregovorila o značilnostih vročinskih valov v Sloveniji. Na Arsu so vročinski val definirali kot obdobje vsaj treh zaporednih dni s povprečno temperaturo zraka nad določeno mejno vrednostjo za izbrano podnebno območje. Slovenijo so razdelili na tri podnebna območja: za nižine osrednje, jugovzhodne in severovzhodne Slovenije je ta mejna vrednost 24 stopinj, za Primorsko 25 stopinj, za višje ležeča območja pa 22 stopinj Celzija.

Izpostavila je, da lahko do konca stoletja pričakujemo še dodaten dvig temperatur za okoli 2 do 3 stopinje Celzija. "Vse več bo tropskih noči, ko se temperature ne spustijo pod 20 stopinj Celzija. Vročinskih valov bo več, ti bodo daljši in močnejši. Pričakujemo lahko še bolj topla poletja kot doslej," je povedala.

Simona Perčič z NIJZ pa je spregovorila o priporočilih, kako ravnati v času visokih temperatur. Izpostavila je, da se je potrebno na vročinske valove pripraviti, ob tem pa priporočila naslednje: da fizične aktivnosti premaknemo v pozno popoldanske in večerne ure, uživamo dovolj tekočine in lahko hrano, kot sta sadje in zelenjava, poskrbimo za primerna oblačila ter se ustrezno zaščitimo pred soncem. Pri tem naj uporabljamo sončno kremo z zaščitnim faktorjem najmanj 30.