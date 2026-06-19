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Avtor:
Sa. B.

Petek,
19. 6. 2026,
10.24

Osveženo pred

15 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
ARSO vremenska napoved vročina vročinski val

Petek, 19. 6. 2026, 10.24

15 minut

Vremenska napoved

Arso z opozorilom: Vročina se bo v naslednjih dneh stopnjevala #animacija

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

V naslednjih dneh se bo toplotna obremenitev po napovedi agencije za okolje (Arso) še stopnjevala, saj se nad našimi kraji zadržuje zelo topel zrak. Najbolj vroče bo v nižinah Primorske in večjih mestih. Najvišje dnevne temperature bodo med 30 in 34 stopinjami, od nedelje bo na Primorskem tudi nad 35 stopinj, najnižja jutranja pa se bo dvignila do okoli 20 stopinj Celzija. Od nedelje naprej na jugozahodu države tako velja oranžno vremensko opozorilo.

Kot je že v četrtkovi izjavi za medije napovedal vremenoslovec Brane Gregorčič, se bo vročinski val najverjetneje nadaljeval do konca junija ali celo v začetek julija, saj na obzorju ni nobene izrazite vremenske motnje, ki bi prinesla dež in ohladitev ozračja.

Možne vročinske nevihte

"Verjetnost vročinskih neviht se nekoliko poveča jutri v severni polovici Slovenije in v nedeljo po večjem delu države. Z nadaljevanjem vročine se bo postopno zaostrila suša, s tem pa tudi požarna ogroženost naravnega okolja," so še opozorili na Arsu.

Na Arsu so vročinski val opredelili kot obdobje vsaj treh zaporednih dni s povprečno temperaturo zraka nad določeno mejno vrednostjo za izbrano podnebno območje. Slovenijo so razdelili na tri podnebna območja: za nižine osrednje, jugovzhodne in severovzhodne Slovenije je ta mejna vrednost 24 stopinj, za Primorsko 25 stopinj, za višje ležeča območja pa 22 stopinj Celzija, je v četrtkovi izjavi za medije pojasnila klimatologinja Katja Kozjek Mihelec.
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