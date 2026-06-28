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Avtor:
R. K.

Nedelja,
28. 6. 2026,
16.17

Osveženo pred

53 minut

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Natisni članek

Natisni članek
nasilje pretep Policijska uprava Koper policija alkohol

Nedelja, 28. 6. 2026, 16.17

53 minut

Pred hotelom v Piranu sta se predajala strastem

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,45
ljubezen, par, poljub | Slika je simbolična | Foto Shutterstock

Slika je simbolična

Foto: Shutterstock

Koprski policisti so imeli ta konec tedna polne roke dela. Večkrat so posredovali zaradi groženj in fizičnih obračunov, obravnavali pa so tudi par, ki je spolno občeval na javnem kraju.

V noči iz petka na soboto so koprski policisti posredovali pred enim izmed hotelov v Piranu, kjer sta spolno občevala 49-letni moški in 38-letna ženska. Ker je njuno ravnanje motilo mimoidoče in goste hotela, ju je na to opozoril hotelski uslužbenec. Oba sta ga začela žaliti, moški pa ga je prijel za vrat in mu grozil. Policisti so obema izdali plačilni nalog, so sporočili s Policijske uprave Koper. 

Vinjen 46-letnik udaril natakarico in lažje poškodoval drugega moškega

V soboto, okoli 21. ure, so policisti posredovali v gostinskem lokalu v okolici Kopra, kjer je izbruhnil pretep. Ugotovili so, da je 46-letni moški v lokalu dalj časa užival alkoholne pijače, čeprav je bil že vidno opit. Ko je bil pozvan k plačilu računa, je najprej udaril natakarico, nato pa še drugega moškega, ki ga je opozoril na obveznost plačila, in ga lažje telesno poškodoval. Policija je kršitelju izdala plačilni nalog, zaradi suma storitve kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe pa bo zoper njega podana tudi kazenska ovadba. Policisti so zaradi strežbe alkohola vinjeni osebi zoper natakarico uvedli prekrškovni postopek.

Moški žalil goste in grozil z nožem

Uro kasneje pa so koprski policisti obravnavali moškega, ki je v gostinskem lokalu v okolici Kopra grozil lastniku in gostom. Ugotovili so, da je 34-letni moški v vinjenem stanju zahteval alkoholno pijačo, vendar mu je natakarica ni želela postreči. Moški je nato začel žaliti lastnika in goste lokala ter enemu izmed njih zagrozil, da ga bo "razrezal", pri čemer je mahal z manjšim rezilom. Kot so pojasnili na PU Koper, bodo policisti zoper njega uvedli prekrškovni postopek, zaradi suma storitve kaznivega dejanja grožnje pa bo podana tudi kazenska ovadba.

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