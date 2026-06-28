Pedofil iz Srbije v Istri snemal gole otroke

Istrska policija je zaključila kriminalistično preiskavo 29-letnega državljana Srbije, osumljenega kaznivega dejanja izkoriščanja otrok za pornografijo. Moškega so zalotili, ko je z mobilnim telefonom v turističnem objektu v Istri snemal gole otroke, nato pa so ga aretirali.

Incident se je zgodil 25. junija okoli 17.30, ko je uslužbenec varnostnega podjetja opazil moškega, ki je na skrivaj snemal otroke. Takoj ga je zadržal in poklical policijo.

Med kriminalistično preiskavo so policisti našli sporne posnetke. Moškega, 29-letnega državljana Srbije, so s kazensko ovadbo privedli v enoto istrske policijske uprave in ga pridržali. Zoper njega so uvedli tudi postopek v skladu z določbami Zakona o tujcih.

Policija po poročanju hrvaških medijev navaja, da se javnost vse bolj zaveda problematike snemanja otrok in da državljani prepoznajo sumljivo vedenje, kar omogoča pravočasno reakcijo in prijetje storilca. Ob tem so starše pozvali, naj pazijo na svoje otroke, spremljajo, kje so in kaj počnejo na plaži, ter naj nosijo kopalke. Če opazijo sumljivo osebo, ki snema otroke, naj nemudoma pokličejo policijo.