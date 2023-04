Položaj Romov v Sloveniji relativno dober, a ostaja veliko težav

V Sloveniji živi okoli 12.000 Romov, zgodovina njihovega bivanja na slovenskih tleh pa glede na zgodovinske zapise sega 500 let nazaj. Največ jih živi v Prekmurju, na Dolenjskem, v Posavju in Beli krajini.

Danes je svetovni dan Romov, namenjen opozarjanju in premisleku o izzivih, s katerimi se srečujejo Romi in širša družba. Odgovorni za urejanje romskih vprašanj pri nas in Romi sami ocenjujejo, da je njihov položaj pri nas glede na druge države EU relativno dober, obstajajo pa tudi področja, ki jim bo veljalo posvetiti več pozornosti, opozarjajo.

8. april je bil za svetovni dan Romov razglašen kot spomin na prvi svetovni kongres Romov, ki je od 4. do 8. aprila 1971 potekal v Londonu.

Ob svetovnem dnevu Romov se povsod po svetu, kjer živijo Romi, zvrstijo številni dogodki. Pri nas je osrednjo prireditev ob omenjenem dnevu v petek v murskosoboški gledališki dvorani Park pripravila Zveza Romov Slovenije. Slavnostni nagovor je imela podpredsednica vlade in zunanja ministrica Tanja Fajon.

Danes v Murski Soboti obeležujemo svetovni dan Romov. Različnost moramo spoštovati, se boriti proti diskriminaciji ter zagotavljati enake pravice in dostojanstvo za vse.#SvetovniDanRomov #MurskaSobota #Enakost #SpoštovanjeRazličnosti pic.twitter.com/6r2jkf10eJ — Tanja Fajon (@tfajon) April 7, 2023

Nujno potrebna prenova zastarelih in neučinkovitih ukrepov

Predsednik Zveze Romov Slovenije Jožek Horvat Muc je za STA ocenil, da je položaj romske skupnosti v Sloveniji boljši kot v marsikateri drugi državi, kljub temu veliko težav ostaja. Veliko romskih naselij je še vedno komunalno neurejenih, izzivi so pri šolanju romskih otrok in zaposlovanju odraslih Romov. Da bi stanje izboljšali, bi bilo treba prenoviti nekatere ukrepe, ki so se v zadnjih letih izkazali za zastarele in neučinkovite, je opozoril.

Tudi direktor Urada vlade RS za narodnosti Stanko Baluh je za STA ocenil, da je položaj romske skupnosti v Sloveniji primerjalno z drugimi državami EU relativno dober, a se tudi on zaveda pomanjkljivosti. Te bi lahko po njegovi oceni odpravili z novim nacionalnim programom ukrepov za Rome za obdobje 2021-2030, ki je v izvajanju. Med drugim načrtujejo večji poudarek na vključevanju romskih otrok v predšolsko vzgojo, zaposlovanju Romov ter področje varnosti in sobivanja v romskih naseljih.

Kako izboljšati položaj Romov?

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je v petkovi izjavi za javnost ocenil, da je izboljšanje razmer Romov mogoče uresničiti le s sodelovanjem med državo, lokalnimi skupnostmi in predstavniki romske skupnosti. Potrebno je predvsem zmanjšanje kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin te skupnosti. "Slovenska ustava Romom zagotavlja enakopravnost z ostalimi državljani, dejansko pa so iz družbe še vedno odrinjeni in izključeni," je poudaril. Ob tem je dodal, da je le s sodelovanjem dolgoročno mogoče doseči napredek in izboljšanje stanja.

Tudi na uradu za narodnosti si želijo, da bi pri reševanju romskih vprašanj v prihodnje stopali še bolj enotno. Pri tem so ključen partner sami Romi in njihovi predstavniki, "ki lahko ob razumevanju in vzpostavitvi zaupanja bistveno prispevajo k oblikovanju še boljših rešitev oziroma k večjemu učinku tistih, ki se že izvajajo", poudarjajo.

V posebni izjavi so vsem Romom v Sloveniji čestitali ob njihovem prazniku ter dodali, da se veselijo nadaljnjega dela in skupne poti.