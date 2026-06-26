Po večurni zapori dolenjska avtocesta spet odprta

Potem ko je bila včeraj dolenjska avtocesta na odseku razcep Malence–Šmarje Sap v smeri Novega mesta zaradi izrednega dogodka zaprta več ur, danes promet poteka nemoteno.

Vse od četrtka popoldne je bila zaradi izrednega dogodka in policijske intervencije zaprta dolenjska avtocesta na odseku razcep Malence–Šmarje Sap.

Nastal je dolg zastoj, zato je policija obračala promet in ob pomoči Darsa voznike preusmerila nazaj, voznikom tovornih vozil pa so delavci Darsa dostavljali vodo.

Z Darsa so včeraj ob 19. uri sporočili, da je avtocesta še vedno zaprta in da je obvoz urejen po regionalni cesti prek Škofljice. Kdaj točno je promet ponovno stekel ni znano, a od zgodnjih jutranjih ur znova poteka nemoteno.

Na Policiji so včeraj pojasnili le, da ne posredujejo zaradi prometne nesreče, zato podrobnejše odgovore o tem, kaj točno se je dogajalo in koliko časa je bila avtocesta zaprta, še čakamo. Objavili jih bomo takoj, ko jih prejmemo.