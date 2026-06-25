Četrtek, 25. 6. 2026, 17.19
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Izreden dogodek na dolenjski avtocesti, ki je zaprta: "Ne gre za nesrečo"
Na odseku razcep Malence–Šmarje Sap na dolenjski avtocesti je prišlo do izrednega dogodka, ki je zahteval policijsko intervencijo. Po informacijah s policije ne gre za prometno nesrečo. Promet je ustavljen, policija pa voznike obrača in ga preusmerja nazaj do obvoza.
Dolenjska avtocesta je zaradi policijske intefvencije zaprta med predoroma Debeli hrib in Mali Vrh proti Novemu mestu.
Obvoz zaradi zaprtja avtoceste je možen po regionalni cesti prek Škofljice.
"Policija promet obrača in ga ob pomoči naših ekip preusmerja nazaj. Voznikom tovornih vozil, ki so ujeti v zastoju, dostavljamo vodo," pa so na spletu sporočili na Darsu.