Opolnoči se bodo podražila pogonska goriva

Gorivo, bencin, dizel, Petrol | Nove cene goriva bodo v veljavi do 11. maja. | Foto STA

Nove cene goriva bodo v veljavi do 11. maja.

Foto: STA

Opolnoči se bodo podražila pogonska goriva, nove cene pa bodo veljale do 11. maja. Bencin se bo podražil za 4,8 centa na 1,683 evra, dizel za 2,6 centa na 1,734 evra, kurilno olje pa za 2,8 centa na 1,380 evra za liter.

Za liter 95-oktanskega bencina bo ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,47457 evra na liter, na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest treba plačati 1,683 evra na liter. To pomeni, da bo za 50-litrski tank treba odšteti 84,15 evra. 

Liter dizla bo ob trošarini, ki je določena na 0,33000 evra na liter na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest v novem obdobju stal 1,734 evra na liter, kar pri 50 litrih znese 86,70 evra. 

Za liter kurilnega olja bo ob trošarini, ki je določena na 0,07875 evra na liter, v naslednjem obdobju treba plačati 1,380 evra na liter. Pri naročeni količini tisoč litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1.380 evrov brez prevoza. 

Marže trgovcev so v skladu z vladno Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva, 0,0994 evra za liter 95-oktanskega bencina ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter.

