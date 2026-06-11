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Avtorji:
A. P. K., STA

Četrtek,
11. 6. 2026,
16.46

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Natisni članek

Natisni članek
vlada Slovenija Izrael

Četrtek, 11. 6. 2026, 16.46

5 minut

Nova vlada razveljavila ukrepe predhodnice proti Izraelu

Avtorji:
A. P. K., STA

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izraelska zastava | Sklep o prepovedi trgovine z orožjem z Izraelom je vlada odpravila, ker ministrstvo za obrambo pod novim vodstvom meni, da je nepotreben, saj so "postopki, način in pogoji izdaje dovoljenj v prometu z vojaškim orožjem v Republiki Sloveniji urejeni na zakonski (Zakon o obrambi) in podzakonski ravni (uredba)". | Foto Reuters

Sklep o prepovedi trgovine z orožjem z Izraelom je vlada odpravila, ker ministrstvo za obrambo pod novim vodstvom meni, da je nepotreben, saj so "postopki, način in pogoji izdaje dovoljenj v prometu z vojaškim orožjem v Republiki Sloveniji urejeni na zakonski (Zakon o obrambi) in podzakonski ravni (uredba)".

Foto: Reuters

Vlada premierja Janeza Janše je danes razveljavila sklep o prepovedi izvoza in tranzita vojaškega orožja in opreme iz oziroma prek Slovenije v Izrael ter uvoz iz njega, ki ga je sprejela njena predhodnica pod vodstvom Roberta Goloba. Razveljavila je tudi sklepe o ukrepih proti Izraelu, ki, kot je sporočila, niso bili nikoli izvedeni.

Sklep o prepovedi trgovine z orožjem z Izraelom je vlada odpravila, ker ministrstvo za obrambo pod novim vodstvom meni, da je nepotreben, saj so "postopki, način in pogoji izdaje dovoljenj v prometu z vojaškim orožjem v Republiki Sloveniji urejeni na zakonski (Zakon o obrambi) in podzakonski ravni (uredba)".

"Ministrstvo v zvezi z izvozom orožja v Izrael izvaja aktivnosti v skladu s predpisi na tem področju in kriteriji skupnega stališča Sveta EU 944/2008/SZVP, ki opredeljuje skupna pravila glede nadzora izvoza vojaške tehnologije in opreme," so pojasnili.

Golobova vlada je sklep sprejela julija lani

Sklep je Golobova vlada sprejela julija lani, s čimer je Slovenija postala prva evropska država, ki je prepovedala trgovino z orožjem z Izraelom. Pri prepovedi je veljala izjema pri opremi, potrebni na področju varnosti in odpornosti.

Vlada je danes razveljavila tudi sklepe predhodnice o ukrepih proti Izraelu, ki jih je ta sprejela lani poleti in ki, kot so danes sporočili z vlade, niso bili nikoli izvedeni.

Golobova vlada lani razglasila več nezaželenih oseb

17. julija lani je Golobova vlada izraelskega ministra za nacionalno varnost Itamarja Ben-Gvira in finančnega ministra Bezalela Smotriča razglasila za nezaželeni osebi. Kot razlog je navedla njune genocidne izjave, s katerimi sta spodbujala nasilje in hude kršitve človekovih pravic Palestincev. V začetku avgusta je nato prepovedala uvoz blaga z nezakonitih izraelskih naselbin na zasedenih palestinskih ozemljih, konec septembra pa je za nezaželeno osebo razglasila še izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja.

Z odpravo teh sklepov vlada po lastnih navedbah ponovno vzpostavlja pogoje za normalen politični dialog z Izraelom. "Skozi politični dialog in tiho diplomacijo bo mogoče okrepiti vlogo Republike Slovenije v prizadevanjih za dosego trajnega miru na Bližnjem vzhodu," meni vlada, ki obenem izpostavlja ustvarjanje dodatnih priložnosti za sodelovanje z Izraelom na področjih skupnega interesa.

Kot so še sporočili, Slovenija ostaja zavezana spoštovanju mednarodnega prava, Ustanovne listine ZN, mednarodnega humanitarnega prava in zaščiti civilnega prebivalstva. Prav tako ostaja nespremenjeno njeno stališče do iskanja rešitve, ki bo na osnovi dialoga omogočala mirno in varno sobivanje Izraelcev in Palestincev.

"Današnja odločitev odraža prepričanje, da Slovenija svoje interese, vrednote in zunanjepolitične cilje učinkoviteje uresničuje z dialogom, diplomatsko angažiranostjo in aktivnim sodelovanjem, kot pa z dejanji, ki omejujejo in zapirajo možnosti za neposredno komunikacijo," so še navedli.

Vlada s pročelja svoje stavbe umaknila palestinsko zastavo

Nova vlada je minuli četrtek nemudoma po uradnem nastopu mandata s pročelja vladne stavbe umaknila palestinsko zastavo, ki jo je njena predhodnica simbolno izobesila maja 2024, ko je sprejela sklep, da predlaga priznanje Palestine kot neodvisne in suverene države, kar se je kasneje tudi zgodilo.

Še isti dan je novi zunanji minister Tone Kajzer po telefonu govoril z izraelskim kolegom Gideonom Saarom, s katerim sta med drugim razpravljala o napovedanem odprtju prvega izraelskega veleposlaništva v Ljubljani.

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