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Avtorji:
M. L., STA

Sreda,
10. 6. 2026,
16.43

Osveženo pred

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Natisni članek
Benjamin Netanjahu Izrael

Sreda, 10. 6. 2026, 16.43

57 minut

Netanjahu bo znova kandidiral za premierja

Avtorji:
M. L., STA

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Benjamin Netanjahu | Glede na anketo, ki jo je v torek objavil neodvisni izraelski inštitut za demokracijo, sicer 61 odstotkov Izraelcev meni, da Netanjahu ne bi smel ponovno kandidirati. | Foto Reuters

Glede na anketo, ki jo je v torek objavil neodvisni izraelski inštitut za demokracijo, sicer 61 odstotkov Izraelcev meni, da Netanjahu ne bi smel ponovno kandidirati.

Foto: Reuters

Benjamin Netanjahu se bo na prihajajočih volitvah v Izraelu znova potegoval za predsednika vlade, je danes sporočila njegova stranka Likud, čeprav je ameriški predsednik Donald Trump pred tem javno podvomil o njegovem ponovnem potegovanju za mandat, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Premier Netanjahu bo kandidiral na naslednjih volitvah in bo, če bo Bog dal, zmagal," je njegova stranka Likud sporočila na Telegramu. Netanjahu je na položaju izraelskega premierja dlje kot kdorkoli drug in je med drugim tudi na sojenju zaradi korupcije.

Napoved prihaja po Trumpovih izjavah za ameriško televizijo ABC News, ko je dejal, da ni prepričan o Netanjahujevih namenih. "Ne vem, imel je neverjetno kariero. Ali želi nadaljevati? Ker je, kot veste, premier vojnih časov," je dejal Trump.

Netanjahu je že pred časom dejal, da bo na volitvah, ki naj bi potekale konec oktobra, kandidiral za ponovno izvolitev. Funkcijo premierja 76-letnik v več mandatih opravlja že skoraj dve desetletji.

V zadnjih mesecih se sooča z vse večjimi kritikami opozicije, ki ga obtožuje, da ni dosegel vojnih ciljev, ki si jih je zastavil po napadu palestinskega islamističnega gibanja Hamas na Izrael oktobra 2023, navaja AFP. | Foto: Reuters V zadnjih mesecih se sooča z vse večjimi kritikami opozicije, ki ga obtožuje, da ni dosegel vojnih ciljev, ki si jih je zastavil po napadu palestinskega islamističnega gibanja Hamas na Izrael oktobra 2023, navaja AFP. Foto: Reuters Izrael se trenutno spopada na treh frontah. Poleg vojaške operacije proti Hamasu v Gazi, kjer na palestinskem ozemlju od oktobra lani velja prekinitev ognja, Izrael tudi v Libanonu vodi kampanjo proti proiranskemu šiitskemu gibanju Hezbolah, medtem ko se je ZDA pridružil v napadih na Iran. Prav tako je Netanjahu že večkrat imel zdravstvene težave.

Odkar se je vrnil na položaj decembra 2022, je bil po navedbah njegovega urada večkrat v bolnišnici. 

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