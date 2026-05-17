Huda kri v Kopru zaradi nasprotnikov splava

Danes bo v Kopru potekal tretji Pohod za življenje. Udeleženci shoda javno nasprotujejo umetni prekinitvi nosečnosti. Člani Socialističnega bralnega krožka pa dogodku ostro nasprotujejo in na občino naslavljajo pobudo za njegovo prepoved.

"Srce bije že dvaindvajseti dan po spočetju"

Organizatorji iz Zavoda mreža za življenje in enakopravnost so kot letošnje geslo izbrali misel, da srce bije že dvaindvajseti dan po spočetju. Zbiranje bodo začeli opoldne v Taverni. Zbrani bodo med drugim prisluhnili zdravnici Urši Zaletel, podjetniku Edvardu Jurjevcu in kapucinu Jaroslavu Kneževiću. Vodja pohoda v Kopru Martin Vuk ob tem poudarja pomen praznovanja življenja.

Nasprotniki dogodka iz Socialističnega bralnega krožka so na koprsko občino naslovili pobudo za prepoved shoda. Prepričani so, da organizatorji s shodom nasprotujejo ustavni pravici, kar po njihovem mnenju pomeni, da je dogodek protiustaven in protizakonit. Spletno peticijo je do danes podpisalo več kot 400 ljudi.

Uvoženi turisti?

"Organizatorji tega varljivo poimenovanega dogodka bodo naše ulice ponovno natrpali z uvoženimi turisti in svoje poskuse demoniziranja pravice do splava maskirali s pisanimi baloni," so v začetku tedna za Primorske novice zapisali v Socialističnem bralnem krožku.

Na Mestni občini Koper so za STA zapisali, da ustava v 42. členu zagotavlja pravico do mirnega zbiranja in zborovanj. Občina to pravico na svojem območju dosledno zagotavlja, ne glede na lastno strinjanje s sporočilom dogodka. Predstavniki občine pojasnjujejo, da organizator javni shod prijavi policiji, ki nato izda dovoljenje, občino pa o dogodku zgolj obvesti.

Organizatorji so na občino ob tem naslovili vlogo za posebno rabo javne površine in ustrezno prijavili uporabo zvočnikov. Občina je organizatorjem dovolila začasno rabo dela Pristaniške ulice in Carpacciovega trga, saj izpolnjujejo vse pogoje občinskega odloka. Občina pa je hkrati zavrnila vlogo za rabo dela Kidričeve ulice, ker ta ulica predstavlja prometni dostop do mestnega jedra z vozili.

Občinski svetniki iz GS: Takšni dogodki škodijo celotni družbi

Občinski svetniki iz lokalnega odbora Gibanja Svoboda Koper odločno nasprotujejo vsem težnjam k zmanjšanju reproduktivnih pravic žensk. Pohod razumejo kot poskus kratenja trdno pridobljenih pravic in ocenjujejo, da takšni dogodki škodijo celotni družbi.

"Zavzemamo se za družbo, v kateri ima vsak posameznik pravico do odločanja o lastnem telesu, brez pritiska, obsojanja ali političnih agend," so za Primorske novice sporočili iz koprskega odbora Gibanja Svoboda.