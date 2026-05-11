Zaradi snemanja oskrbovancev med intimnim trenutkom dobili odpoved

Koprski policisti so končali preiskavo fotografiranja intimnih trenutkov dveh oskrbovancev v Centru starejših Koper. Kot poročajo Primorske novice, so kazensko ovadili dve zaposleni. Po naših neuradnih informacijah sta vpleteni že dobili odpoved delovnega razmerja.

Policijska uprava Koper je preiskavo sprožila v začetku leta po objavi v medijih, nato pa je prijavo podalo še vodstvo družbe Deos. Na koprski policijski upravi so za časnik potrdili uspešen konec preiskave in utemeljitev suma kaznivega dejanja neupravičenega slikovnega snemanja. Zoper obe osumljenki so vložili kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Kopru, so potrdili za Primorske novice.

Gre za medicinsko sestro in negovalko

Po navedbah Primorskih novic naj bi si grobo zlorabo dostojanstva dovolili medicinska sestra in negovalka. Ena od njiju naj bi sobo z univerzalnim ključem odklenila, druga pa oskrbovanca med intimnostjo fotografirala. Fotografija je nato krožila tudi med njunimi sodelavci v koprskem domu upokojencev.

Organizirali več izobraževanj za zaposlene glede varovanja zasebnosti

Vodstvo družbe Deos je po izbruhu afere zatrjevalo, da za obstoj fotografije niso vedeli vse do medijskih objav. Kot so potrdili, so lani in letos organizirali več izobraževanj za zaposlene glede varovanja zasebnosti. Kasneje so sporočili, da so ugotovili identiteto avtorja in sprožili delovnopravne postopke. Po naših neuradnih informacijah sta obe vpleteni že dobili odpoved. Na uradne odgovore družbe Deos STA še čaka.