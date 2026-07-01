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Avtor:
Sa. B.

Sreda,
1. 7. 2026,
6.47

Osveženo pred

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Monika Kirbiš Rojs Marko Lotrič Alenka Bratušek Fokus

Sreda, 1. 7. 2026, 6.47

11 minut

Alenko Bratušek doletela kazenska ovadba

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,32
Alenka Bratušek | Alenko Bratušek je doletela kazenska ovadba. | Foto STA

Alenko Bratušek je doletela kazenska ovadba.

Foto: STA

Predsednik stranke Fokus Marko Lotrič ter ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš Rojs sta zoper Alenko Bratušek vložila kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic in nevestnega dela v službi, so sporočili iz stranke.

Naznanitev suma storitve kazenskega dejanja sta Marko Lotrič in Monika Kirbiš Rojs na Generalno policijsko upravo podala v torek. V njej navajata, da je Alenka Bratušek kot predsednica Komisije za nadzor javnih financ s sklicem in vodenjem druge nujne seje omogočila obravnavo zadeve, za katero ta komisija glede na poslovnik državnega zbora ni pristojna. Zato predlagata preveritev suma storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po 257. členu in kaznivega dejanja nevestnega dela v službi po 258. členu Kazenskega zakonika.

Prizadeta trdita, da jima je bila povzročena politična in ugledna škoda

"S takšno obravnavo je bila predlagateljem omogočena nepremoženjska politična korist v obliki javne parlamentarne obravnave političnega konkurenta, prizadetima Lotriču in Kirbiš Rojs pa povzročena politična in ugledna škoda," so sporočili iz stranke Fokus.

Pojasnili so, da se naznanitev suma storitve kazenskega dejanja nanaša na drugo nujno sejo Komisije za nadzor javnih financ, katere edina točka dnevnega reda je bila sum nezakonitega financiranja stranke Fokus Marka Lotriča. Po njihovih navedbah je iz zahteve za sklic seje razvidno, da je bila predmet obravnave zgolj pravilnost financiranja politične stranke Fokus, med predlaganimi sklepi pa tudi pobuda, da Komisija za nadzor javnih financ računskemu sodišču predlaga izvedbo revizije poslovanja stranke za obdobje vse od njenega vpisa v register političnih strank do parlamentarnih volitev marca letos. "V tem obdobju stranka Fokus še ni bila upravičena do financiranja iz državnega proračuna, zato v zvezi s tem ni predmeta za revizijo," so poudarili.

V naznanitvi Lotrič in Kirbiš Rojs opozarjata še, da poslovnik državnega zbora v 39. členu natančno določa pristojnosti Komisije za nadzor javnih financ. Ta po navedbah stranke pravi, da komisija nadzoruje izvrševanje državnega proračuna in finančne načrte zakonsko določenih javnih institucij ter drugih subjektov javnega sektorja, ne določa pa, da bi lahko obravnavala financiranje političnih strank.

Morala bi poznati meje pristojnosti komisije

Poudarjata še, da stranka Fokus ni med subjekti, katerih poslovanje omenjena komisija nadzoruje na podlagi poslovnika. Ta parlamentarna komisija po navedbah stranke namreč ni pristojna za presojo zasebnih plačil fizičnih oseb, organizacije strankarskih dogodkov, najema prostorov ali drugih vprašanj politično-strankarskega delovanja, ki niso neposredno povezana z izvrševanjem državnega proračuna.

Da bi morala predsednica komisije Alenka Bratušek že ob prejemu zahteve za sklic presoditi, ali predlagana vsebina spada v njeno delovno področje, sta Marko Lotrič in poslanec Andrej Poglajen predsednico opozorila na seji 19. junija, a se ta na to ni odzvala, so še zapisali v sporočilu za medije.

Na tej podlagi Lotrič in Kirbiš Rojs ocenjujeta, da obstaja utemeljen sum storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic in nevestnega dela v službi. Navajata, da je bila predsednica komisije kot oseba, pristojna za sklic in vodenje sej, dolžna poznati meje pristojnosti komisije, da je bila nanje med sejo tudi izrecno opozorjena, vendar kljub temu ni spremenila dnevnega reda, omejila predmeta razprave ali sprejela ukrepov za zagotovitev poslovniško pravilnega dela komisije.

Pristojnim organom tako predlagata, da v postopku pridobijo zahtevo za sklic in sklic druge nujne seje Komisije za nadzor javnih financ, zapisnik, zvočni posnetek in videoposnetek seje ter drugo dokumentacijo, povezano s pripravo in izvedbo seje. Predlagata tudi preveritev vseh objektivnih in subjektivnih okoliščin primera ter izvedbo drugih procesnih dejanj, ki bi lahko prispevala k razjasnitvi dejanskega stanja, so še zapisali.

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