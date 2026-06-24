Predsednica republike Nataša Pirc Musar je pred dnevom državnosti v predsedniški palači sprejela svojce padlih pripadnikov Teritorialne obrambe, ministrstva za notranje zadeve in civilnih žrtev ter ranjenih v vojni za Slovenijo leta 1991. Zahvalila se jim je za pogumna in požrtvovalna dejanja za samostojno, neodvisno in suvereno državo. Predsednica republike, predsednik vlade Janez Janša in predsednik državnega zbora Zoran Stevanović so se danes udeležili tudi slavnostne seje Državnega sveta ob dnevu državnosti. Po navedbah vlade se je sploh prvič zgodilo, da so se te seje hkrati udeležili vsi trije nosilci najvišjih državnih funkcij.

Pirc Musar je v nagovoru izrazila iskreno hvaležnost, globoko spoštovanje in poklon vsem, ki so prispevali k rojstvu naše države. "Hvala za pogumna in požrtvovalna dejanja za samostojno, neodvisno in suvereno državo, ki bodo trajno zapisana v slovenskem zgodovinskem spominu. Naša skupna dolžnost je, da ohranjamo večni spomin na ta prelomni čas naše državnosti in na izjemne ljudi, ki so s svojo odločnostjo, predanostjo in žrtvami omogočili nastanek samostojne Slovenije," je povedala.

Predsednik vlade 🇸🇮 @JJansaSDS se je udeležil sprejema za svojce padlih pripadnikov Teritorialne obrambe Republike Slovenije, Ministrstva za notranje zadeve in civilnih žrtev ter ranjenih v vojni za Slovenijo, ki ga je organizirala predsednica republike @nmusar. pic.twitter.com/yF5BfDxoFH — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) June 24, 2026

Dejala je, da smo pred 35 leti stopili na samostojno pot ter zadihali kot svoboden in suveren narod. "K temu so vodili številni mejniki, ki so jih oblikovali izjemni posamezniki z intelektualnega, kulturnega, političnega, diplomatskega, medijskega in vojaškega področja ter neomajna moč in enotnost slovenskega naroda," je dodala.

Spomnila je na velik zanos in vznemirjenje ob razglasitvi izidov plebiscita ter sprejetja deklaracije o neodvisnosti in temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije, s čimer je uradno postala neodvisna država. Samostojna, neodvisna, suverena in demokratična Slovenija je nastala zaradi enotnosti in odločenosti ljudi, ki so ne glede na tveganja vsak po svoje izražali in podpirali skupni cilj za varovanje naše državnosti.

Sprejema so se udeležili tudi predsednik vlade Janez Janša, predsednik DZ Zoran Stevanović, predsednik DS Marko Lotrič, minister za notranje zadeve Franci Matoz in minister za obrambo Valentin Hajdinjak.

"Bili so mame in očetje, hčere in sinovi, sestre in bratje, vnukinje in vnuki"

"Med tistimi, ki so v prelomnih trenutkih prevzeli odgovornost, so bili pripadnice in pripadniki Teritorialne obrambe, organov za notranje zadeve in milice ter različnih struktur civilne obrambe in družbe. Bili so mame in očetje, hčere in sinovi, sestre in bratje, vnukinje in vnuki, prijateljice in prijatelji, ki so dolžnost do domovine postavili pred lastno varnost, osebne želje in življenjske načrte," je spomnila.

Dodala je, da so jih vodili pogum, predanost in globoka vera v pravico slovenskega naroda, da sam odloča o svoji prihodnosti. Prav zaradi njihove neomajne predanosti in požrtvovalnosti pa danes živimo v svobodni državi, ki jo gradimo na temeljih demokracije, vladavine prava, znanja in predvsem odgovornosti, meni.

Foto: Shutterstock

Z dnevom državnosti zaznamujemo dogodke pred 35 leti, ko je takratna slovenska skupščina 25. junija 1991 po nekajletnih prizadevanjih sprejela ključne dokumente za osamosvojitev. Slovenija pa je svojo samostojnost in neodvisnost slovesno razglasila dan zatem na Trgu republike v Ljubljani. Že te dni v počastitev državnega praznika po državi potekajo številne slovesnosti. Osrednja državna proslava bo zvečer na Trgu republike v Ljubljani, kjer bosta zbrane nagovorila predsednica republike Pirc Musar in premier Janša.

Predsednica Zveze društev General Maister Lučka Lazarev Šerbec je v izjavi za medije dejala, da dogodki izpred 35 let niso bili prijetni, prisoten je bil tudi strah, kaj se bo zgodilo. "Danes pa smo lahko zelo ponosni, da živimo v takšni lepi državi Sloveniji, verjetno se malo premalo zavedamo, kako je lepa," je povedala.

Ob prazniku pa si želi, da bi se Slovenija razvijala, da bi bil mir in da bi vsi imeli možnost najti službe. "Da bi znali živeti drug z drugim, sklepati določene kompromise, da bi bili odnosi med ljudmi spoštljivi, solidarni, empatični in da bi pomagali drug drugemu," je poudarila.

Na slavnostni seji DS prvič vsi trije nosilci najvišjih državnih funkcij

Predsednica republike, predsednik vlade Janez Janša in predsednik državnega zbora Zoran Stevanović so se danes udeležili tudi slavnostne seje Državnega sveta ob dnevu državnosti.

Po navedbah vlade se je sploh prvič zgodilo, da so se te seje hkrati udeležili vsi trije nosilci najvišjih državnih funkcij: