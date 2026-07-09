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Avtorji:
N. V., STA

Četrtek,
9. 7. 2026,
8.50

Osveženo pred

3 minute

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Natisni članek

Natisni članek
Tom Hanks rojstni dan

Četrtek, 9. 7. 2026, 8.50

3 minute

Tom Hanks praznuje okroglih 70 let

Avtorji:
N. V., STA

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Tom Hanks | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Na današnji dan pred 70 leti se je rodil ameriški igralec, režiser, producent, pisatelj in scenarist Tom Hanks. V spomin številnih se je vpisal z danes že kultnima vlogama v filmih Philadelphia in Forrest Gump, ki sta mu prinesli tudi oskarja.

Po filmu Philadelphia iz leta 1993 je Tom Hanks leto kasneje nastopil v uspešnici Forrest Gump. Kot je nekoč povedal, je po tem, ko je prebral scenarij za film Forrest Gump, videl, da gre za enega tistih veličastnih filmov, polnih upanja. "Ko sem bil otrok, sem to neštetokrat doživel pri filmih. In še vedno doživljam," je dejal.

Z dvema zaporednima oskarjema za glavno moško vlogo je Hanks šele drugi igralec v zgodovini, ki je oskarja osvojil v dveh zaporednih letih – prvi je bil Spencer Tracy, ki je oskarja osvojil v letih 1937 in 1938. Poleg dveh oskarjev je bil Hanks zanj še trikrat nominiran, v svoji bogati karieri pa je prejel tudi vrsto drugih nagrad.

Tom Hanks pred 32 leti v vlogi Forresta Gumpa | Foto: Guliverimage Tom Hanks pred 32 leti v vlogi Forresta Gumpa Foto: Guliverimage

Ustvaril je vrsto nepozabnih vlog, med njimi tiste v filmih Brodolom, Da Vincijeva šifra, Velik, Romanca v Seattlu, Zelena milja, Čaka te pošta, Reševanje vojaka Ryana, Kapitan Phillips, Pot v pogubo, Zamolčani dokumenti, Mož z imenom Otto, Appolo 13, Sully in Elvis.

Trenutno ima v poprodukciji športno dramo The Comebacker, snema pa še film Lincoln in the Bardo, v katerem upodablja nekdanjega predsednika ZDA Abrahama Lincolna, in nadaljevanje vojne drame Greyhound.

Thomas Jeffrey Hanks se je rodil 9. julija 1956 v Concordu v ameriški zvezni državi Kalifornija. Odraščal je v razbiti družini, saj sta se njegova mati Janet Marylyn (Frager), ki je bila zaposlena v bolnišnici, in oče, potujoči kuhar Amos Hanks, ločila. Hanks se je zaradi tega kot otrok veliko selil in živel pri več rejniških družinah. Družina njegove matere, katere prvotni priimek je bil Fraga, je portugalskega rodu, medtem ko ima njegov oče večinoma angleške korenine.

Njegova igralska pot se je začela leta 1980 v Clevelandu, kjer je dobil glavno vlogo v televizijski seriji Bosom Buddies. Med snemanjem serije je tudi spoznal svojo drugo ženo, igralko Rito Wilson, pred tem pa je bil poročen s Samantho Lewes. Leta 1988 se je dokončno prebil med zvezde s komedijo Velik režiserke Penny Marshall. V filmu je zaigral 13-letnega dečka, ki se čez noč presadi v telo 35-letnika. Leta 1996 je prvič stopil za kamero; napisal, režiral in zaigral je v komediji Vse, kar si želiš.

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