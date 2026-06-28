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Avtorji:
Sa. B., STA

Nedelja,
28. 6. 2026,
7.15

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Mel Brooks jubilej rojstni dan obletnica praznovanje

Nedelja, 28. 6. 2026, 7.15

1 ura, 11 minut

Ameriški filmski ustvarjalec Mel Brooks stoletnik

Avtorji:
Sa. B., STA

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Mel Brooks | Brooks se je kot Melvin James Kaminsky rodil 28. junija 1926 v New Yorku. | Foto Guliverimage

Brooks se je kot Melvin James Kaminsky rodil 28. junija 1926 v New Yorku.

Foto: Guliverimage

Na današnji dan pred sto leti se je rodil ameriški igralec, režiser, scenarist in producent Mel Brooks. Je eden redkih filmskih ustvarjalcev, ki je za svoje delo prejel vse najuglednejše ameriške nagrade - oskarja, tonyja, emmyja in grammyja. Znan je predvsem po parodijah različnih filmskih žanrov.

Mednje sodijo Goreča sedla, Smešna plat zgodovine, Nemi film, Mladi Frankenstein, Robin Hood - Možje v pajkicah in Smeh v vesolju.

Brooks se je kot Melvin James Kaminsky rodil 28. junija 1926 v New Yorku, v družini judovskih priseljencev iz Ukrajine. Mednarodni sloves je dosegel prav s filmskimi parodijami in komedijami.

Pri 95 letih je napisal knjigo spominov

Po drugi svetovni vojni je naprej dobil službo kot bobnar v nočnih klubih, nato je začel nastopati tudi kot komik, delal je tudi na radiu in kot glavni zabaviščnik v letovišču Grossinger's Resort, preden je začel delati na televiziji, navaja mednarodna spletna podatkovna filmska baza IMdb.

Prvega oskarja si je prislužil leta 1964 za kratki film The Critic, drugega pa že čez štiri leta za scenarij za komedijo Producenta, ki jo je leta 2001 na oder postavil kot muzikal. Zanj je prejel kar 12 tonyjev. Več kot pol stoletja po oskarju za Producenta mu je ameriška akademija podelila tudi častnega oskarja za življenjsko delo. Pri 95 letih je napisal knjigo spominov.

S filmom Goreča sedla se je Brooks ponorčeval iz ameriškega vesterna, komedija Robin Hood: Možje v pajkicah je predstavila drugačen pogled na večnega junaka, v Smehu v vesolju pa si je privoščil znanstvenofantastične mojstrovine, kot so Vojna zvezd, Osmi potnik, Planet opic in Zvezdne steze. 

V zasebnem življenju je oče štirih otrok. Najprej je bil poročen s Florence Baum, s katero se je ločil leta 1962. Nato je dve leti kasneje sledila poroka z igralko Anne Bancroft. V zakonu se jima je rodil sin Maximilian Michael, kasneje znan kot ameriški pisatelj Max Brooks.

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