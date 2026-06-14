Donald Trump ima 80 let, praznoval bo z dvoboji UFC pred Belo hišo

Ameriški predsednik Donald Trump ima danes 80. rojstni dan. Za praznovanje si je omislil predstavo dvobojev v mešanih borilnih veščinah UFC na južni trati Bele hiše, pri čemer ne bodo slavili le njegovega rojstnega dne, temveč tudi 250-letnico ZDA in dan zastave.

Za praznovanje je dal Donald Trump pred Belo hišo postaviti veliko areno za pet tisoč ljudi, od katerih bo del moral plačati vstopnino, zaradi česar je bila proti projektu vložena zvezna tožba. Prireditev organizira predsednik UFC Dana White, ki je zagotovil, da bo njegova organizacija pokrila vse stroške, ki znašajo več kot 60 milijonov dolarjev oziroma več kot 50 milijonov evrov.

Prireditve naj bi se udeležilo nekaj tisoč vojakov, ki bodo imeli tako kot posebni gostje predsednika prost vstop. Več tisoč ljudi naj bi si dogajanje ogledalo na velikem ekranu blizu Bele hiše.

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Vanity Fair je poročal, da je White na dogodek povabil slavne, kot so igralci Adam Sandler, Jared Leto, Jason Statham, Dwayne Johnson, nogometaš Tom Brady in drugi, vendar udeležbe za zdaj javno ni potrdil še nihče.

Zagotovo bodo tam washingtonski lobisti, Trumpu zvesti politiki, njegovi prijatelji in družinski člani. Najverjetneje bo prišel tudi starejši sin Donald Trump mlajši, čeprav se predsednik ni udeležil njegove nedavne druge poroke zaradi, kot je dejal, ljubezni do domovine.

Kaj si Trump želi za rojstni dan?

Predsednik Trump, ki je februarja sprožil vojno z Iranom, je na novinarsko vprašanje, kaj si želi za rojstni dan, odgovoril, da si želi mir na svetu, sicer pa njegova osrednja vizija ostaja to, da naredi Ameriko spet veliko.

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Zdravja ni omenjal, saj trdi, da je izjemno zdrav in poln energije, čeprav po zadnji anketi časopisov Washington Post in USA Today ter televizije ABC 55 odstotkov Američanov meni, da je prešibkega telesnega zdravja za položaj, ki ga opravlja.

Njegova vlada ga je že obdarila med drugim z njegovo podobo na priložnostnem zlatniku ob 250. obletnici ZDA in posebnem 250-dolarskem bankovcu ter na potnih listih Američanov.

Napovedani so protesti

Trump svoj rojstni dan povezuje z rojstnim dnevom države, kot je storil že lani ob 250. obletnici ameriških oboroženih sil, ko je pripravil veliko vojaško parado. Na njej je bilo le malo gledalcev, več ljudi se je isti dan po ZDA udeležilo protestov proti Trumpu pod geslom Nočemo kraljev.

Protesti bodo tudi letos. Po ameriških mestih so napovedani demonstracije, zborovanja in tudi glasbeni dogodki. V New Yorku pripravljajo velik koncert z govori, na katerem naj bi nastopili Rufus Wainwright, Bette Midler, Patti Smith in Jane Fonda. Prireditev z naslovom Vstani in zapoj bodo prenašali v 11 zveznih držav.

"Edini, ki jih skrbijo te terapevtske seanse za sindrom obsedenosti s Trumpom, so novinarji, ki so plačani, da jih pokrivajo," je na vprašanje Newsweeka o protestih odgovorila tiskovna predstavnica Bele hiše Abigail Jackson.