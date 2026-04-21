Roland Garros za Alacraza še pod vprašajem

Teniški zvezdnik Carlos Alcaraz je dejal, da bo "ključen test" zaradi težav s poškodbo zapestja odločil o tem, ali bo lahko Španec naslednji mesec branil naslov na odprtem prvenstvu Francije. Ta čas številka 2 na svetu je moral ta mesec odpovedati nastop na turnirju v Barceloni ter mastersu v Madridu.

Alcaraz je za špansko televizijsko postajo RTVE povedal: "Trudimo se narediti vse prav, da bo preizkus zapestja dobro potekal.

Dvaindvajsetletnik je v zadnjih dveh letih zmagal na grand slamu na peščeni podlagi, Roland Garrosu.

Kot je dejal, "ostaja pozitiven" in "potrpežljiv", medtem ko čaka, da vidi, ali bo lahko v Parizu branil naslov.

