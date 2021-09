Več kot 6.000 km za boljšo oskrbo novorojencev in porodnic

Oglasno sporočilo

Tradicionalna tekaška prireditev Triglav tek je z več kot 1000 tekači in obiskovalci po letu premora znova prevetrila protokolarni park Brdo pri Kranju. Ljubitelji rekreacije vseh generacij so se podali na pet tekaških izzivov, ki so potekali na šestih razdaljah: na otroški tek kuža Pazi, družinski tek, štafetni tek trojk, tek na 10 km in polmaraton. V ciljnih ravninah so jim čestitke delili priljubljeni slovenski športniki. Ti so skupaj s tekači in obiskovalci dogodka podprli dober namen Triglav teka; to je boljšo oskrbo porodnic in novorojencev.

Okoli 1.000 tekačev vseh starosti in stopenj pripravljenosti je na 9. Triglav teku skupaj preteklo kar 6.444 kilometrov. Med njimi je najboljši rezultat na 10 km s časom 38:11 dosegla Saša Pisk. V moški kategoriji je na 10 km slavil Enej Kovač, ki je razdaljo pretekel v 34:12. Najdaljšo preizkušnjo – polmaraton – je najhitreje, v 1:38:44, pretekla Vita Hočevar. S časom 1:22:10 je ciljno črto prečkal Marko Krišelj, zmagovalec v moški kategoriji.

Ko rekreativne tekače spodbujajo vrhunski športniki

Triglav tek je športna prireditev, ki s številnimi spremljevalnimi aktivnostmi k zdravemu in aktivnemu življenjskemu slogu spodbuja pripadnike vseh generacij. Zato jo že vsa leta podpirajo tudi številni profesionalni slovenski športniki. »Danes sem z veseljem navijala za rekreativne športnike, ki uživajo v teku in na ta način skrbijo za svoje zdravje. Poleg vzdušja mi je na tej tekaški prireditvi še posebej všeč, da ima dober namen,« je na dogodku povedala prejemnica velikega kristalnega globusa v smučarskih skokih v sezoni 2020/2021 in ambasadorka Triglav teka Nika Križnar.

Poleg Nike so za tekače ob trasah in v ciljnih ravninah navijali še smučarji skakalci Špela Rogelj, Peter Prevc in Domen Prevc, smučarska tekača Anamarija Lampič in Janez Lampič, deskarja na snegu Rok Marguč in Žan Košir, profesionalni skejter Timotej Lampe Ignjić, parašportnika Sandi Novak in Robi Kogovšek ter člana Košarkarskega kluba Cedevita Olimpija Žiga Dimec in Luka Rupnik.

Podpora najranljivejšim članom družbe

Organizatorji dogodka Triglav tek h gibanju spodbujajo tiste, ki lahko sami poskrbijo za svojo fizično pripravljenost in dobro počutje. Obenem pa z vsakoletno donacijo zdravstvenim ustanovam prispevajo tudi h krepitvi zdravja tistih, ki tega sami ne (z)morejo. »Novorojenčki in bodoče mamice zagotovo spadajo med najranljivejše člane naše družbe. In če želimo s projektom Triglav tek poskrbeti za zdravje vseh generacij, je pomembno, da pomislimo tudi nanje. Zato skušamo najmlajšim članom naše družbe, tudi s pomočjo donacij za opremo, ki jo zdravstvene ustanove potrebujejo za še bolj kakovostno opravljanje svojega dela, zagotoviti čim bolj zdrav prihod na svet,« je na dogodku povedal Tadej Čoroli, član uprave Zavarovalnice Triglav.

Na 9. Triglav teku so donacijo za boljšo oskrbo novorojencev in porodnic prejeli štirje porodniški oddelki splošnih bolnišnic. V Splošni bolnišnici Izola bodo s sredstvi pridobili PH meter za merjenje PH v krvi za dojenčke. Murskosoboška splošna bolnišnica bo z donacijo poskrbela za ležišče za prevoz porodnic. Splošna bolnišnica Ptuj bo z donacijo pridobila ležišče za snemanje CTG in minifeton. V jeseniški splošni bolnišnici pa bodo prejeta sredstva namenili za porodno pručko in pediatrični stetoskop.

9 številk 9. Triglav teka 9 let Triglav teka = 13.200 tekačev

Triglav teka = tekačev 13.200 tekačev = 106.444 pretečenih kilometrov

tekačev = pretečenih kilometrov 1:25:56 = najboljši čas na 21 km v ženski kategoriji na vseh 9 dogodkih

= najboljši čas na 21 km v ženski kategoriji na vseh 9 dogodkih 1:10:34 = najboljši čas na 21 km v moški kategoriji na vseh 9 dogodkih

= najboljši čas na 21 km v moški kategoriji na vseh 9 dogodkih 9. Triglav tek = 13 slovenskih športnih junakov , ambasadorjev, ki na dogodku navijajo za tekače vseh generacij

= , ambasadorjev, ki na dogodku navijajo za tekače vseh generacij 9. Triglav tek = 6 novih kosov opreme za porodne oddelke 4 slovenskih splošnih bolnišnic

novih kosov opreme za porodne oddelke slovenskih splošnih bolnišnic 9 let Triglav teka = 143.867,87 EUR donacij za 17 zdravstvenih ustanov (14 porodnišnic oziroma porodnih oddelkov, Ultrazvočno društvo za projekt Slojenčki, ljubljanska Pediatrična klinika in Univerzitetni klinični center Ljubljana)

Triglav teka = donacij za (14 porodnišnic oziroma porodnih oddelkov, Ultrazvočno društvo za projekt Slojenčki, ljubljanska Pediatrična klinika in Univerzitetni klinični center Ljubljana) 9. Triglav tek = 144 tekaških pripravljalnih vadb v 9 slovenskih krajih

= tekaških pripravljalnih vadb v slovenskih krajih 144 pripravljalnih tekaških vadb = več kot 250 tekačev, ki so se na 9. Triglav tek pripravljali 16 tednov

Naročnik oglasnega sporočila je Zavarovalnica Triglav.