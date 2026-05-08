Začenja se v Torinu, končuje pa v Neaplju

V Italiji je že znan klubski kralj za sezono 2026/26. To je milanski Inter, ki je v tej sezoni razred zase v serie A. Črno-modri so si tako že zagotovili nastop v ligi prvakov, preboju v elitno tekmovanje pa so zelo blizu še Napoli, Milan in Juventus. Načrte jim lahko prekrižata le še Roma in Como. Danes se bosta v uvodnem dvoboju 36. kroga italijanskega prvenstva pomerila Torino in Sassuolo.

Prvak Inter bo v soboto gostoval na Olimpijskem stadionu v Rimu proti Laziu, četrtouvrščeni Juventus pa bo pomembne točke v boju za ligo prvakov iskal pri Lecceju.

Verona Sandija Lovrića je že v brezizhodnem položaju, tako da se seli v serie B. Izpadla je tudi že Pisa, Cremonese pa se bo skušal rešiti v zadnjem možnem trenutku in prekrižati načrte Lecceju, ki ima štiri točke več. Lovrićevi bodo v nedeljo nedeljo gostili Como, Roma odhaja v Parmo, Milan bo na San Siru gostil Atalanto, Napoli pa bi lahko z domačo zmago nad Bologno v ponedeljek storil morda že odločilen korak do nastopa v ligi prvakov.

