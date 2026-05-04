Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. B.

Ponedeljek,
4. 5. 2026,
20.28

Osveženo pred

23 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Minnesota Timberwolves San Antonio Spurs Philadelphia 76ers New York Knicks

Ponedeljek, 4. 5. 2026, 20.28

23 minut

Liga NBA, končnica. 4. maj

Obeta se še kako zanimiv večer, Dončić spet na igrišču #video

Avtor:
B. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Jalen Brunson | Jalen Brunson je prvo orožje New Yorka. | Foto Guliverimage

Jalen Brunson je prvo orožje New Yorka.

Foto: Guliverimage

V košarkarski ligi NBA se v noči na torek začenja polfinalna serija. V vzhodni konferenci bosta prvo tekmo odigrala Philadelphia 76ers in New York Knicks, na zahodu pa se bosta pomerila San Antonio Spurs in Minnesota Timberwolves. Los Angeles Lakers bodo igrali v noči na sredo, na treningu pa tudi Dončić.

V vzhodni konferenci se bosta pomerila stara znanca. Philadelphia 76ers in New York Knicks sta pred dvema letoma poskrbela za eno najbolj izenačenih serij. Na parketu bo zanimivo tudi zaradi dvoboja med Jalenom Brunsonom in Tyreseom Maxeyjem, saj sta oba že dokazala, da znata odločati pomembne tekme. Knicksi v serijo vstopajo bolj spočiti, potem ko so v prvem krogu končnice odigrali tekmo manj kot Philadelphia, a slednji so po velikem preobratu proti Bostonu samozavestni.

Na zahodu se bosta za konferenčni finale pomerila San Antonio Spurs in Minnesota Timberwolves. Minnesota prihaja v San Antonio nekoliko oslabljena, saj je vprašljiv nastop Anthonyja Edwardsa, a kljub temu napoveduje trd boj. Spursi sicer veljajo za favorite v tem dvoboju, a končnica je že večkrat pokazala, da lahko pride do presenečenja.

Luka Dončić med treningom

Lakersi v noči na sredo, a še brez Dončića

Košarkarji Los Angeles Lakersov bodo v noči na sredo začeli boje v konferenčnem polfinalu proti branilcem naslova iz moštva Oklahoma City Thunder.

Kdaj bi se lahko vrnil Luka Dončić za zdaj še ni znano. Ljubljančan že opravlja lažje treninge, a ti še niso tako intenzivni. Nekateri poročajo, da bi se Dončić lahko vrnil na četrti tekmi serije z OKC, ji bo na sporedu 11. maja. Drugi menijo, da bo čas njegovega okrevanja daljši. Na parketu je vedno več, a še vedno ne trenira na polno. Po zadnjih posnetkih sodeč je naš košarkar na treningu le metal na koš.

Liga NBA, končnica, 4. maj:

Polfinalni pari končnice NBA:

Zahod:
Oklahoma City Thunder (1) – Los Angeles Lakers (4)
San Antonio Spurs (2) – Minnesota Timberwolves (6)

Vzhod:
Detroit Pistons (1) – Cleveland Cavaliers (4)
New York Knicks (3) – Philadelphia 76ers (7)

/ / – izid v zmagah; igrajo na štiri zmage po sistemu 2–2–1–1–1

Preberite še:

Joel Embiid
Sportal Košarkarji Philadelphie izločili Boston v končnici NBA #video
Nikola Jokić Denver Nuggets
Sportal Jokić: Če bi bili v Srbiji, bi bili vsi odpuščeni
OG Anunoby New York Knicks
Sportal Rekordni polčas New Yorka s 83 točkami! Konec sezone za Jokića.
Minnesota Timberwolves San Antonio Spurs Philadelphia 76ers New York Knicks
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.