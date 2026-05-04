Obeta se še kako zanimiv večer, Dončić spet na igrišču #video

V košarkarski ligi NBA se v noči na torek začenja polfinalna serija. V vzhodni konferenci bosta prvo tekmo odigrala Philadelphia 76ers in New York Knicks, na zahodu pa se bosta pomerila San Antonio Spurs in Minnesota Timberwolves. Los Angeles Lakers bodo igrali v noči na sredo, na treningu pa tudi Dončić.

V vzhodni konferenci se bosta pomerila stara znanca. Philadelphia 76ers in New York Knicks sta pred dvema letoma poskrbela za eno najbolj izenačenih serij. Na parketu bo zanimivo tudi zaradi dvoboja med Jalenom Brunsonom in Tyreseom Maxeyjem, saj sta oba že dokazala, da znata odločati pomembne tekme. Knicksi v serijo vstopajo bolj spočiti, potem ko so v prvem krogu končnice odigrali tekmo manj kot Philadelphia, a slednji so po velikem preobratu proti Bostonu samozavestni.

Na zahodu se bosta za konferenčni finale pomerila San Antonio Spurs in Minnesota Timberwolves. Minnesota prihaja v San Antonio nekoliko oslabljena, saj je vprašljiv nastop Anthonyja Edwardsa, a kljub temu napoveduje trd boj. Spursi sicer veljajo za favorite v tem dvoboju, a končnica je že večkrat pokazala, da lahko pride do presenečenja.

Luka Dončić med treningom

Luka letting them fly — Brad Turner (@BA_Turner) May 4, 2026

Lakersi v noči na sredo, a še brez Dončića

Košarkarji Los Angeles Lakersov bodo v noči na sredo začeli boje v konferenčnem polfinalu proti branilcem naslova iz moštva Oklahoma City Thunder.

Kdaj bi se lahko vrnil Luka Dončić za zdaj še ni znano. Ljubljančan že opravlja lažje treninge, a ti še niso tako intenzivni. Nekateri poročajo, da bi se Dončić lahko vrnil na četrti tekmi serije z OKC, ji bo na sporedu 11. maja. Drugi menijo, da bo čas njegovega okrevanja daljši. Na parketu je vedno več, a še vedno ne trenira na polno. Po zadnjih posnetkih sodeč je naš košarkar na treningu le metal na koš.

Liga NBA, končnica, 4. maj:

Polfinalni pari končnice NBA: Zahod:

Oklahoma City Thunder (1) – Los Angeles Lakers (4)

San Antonio Spurs (2) – Minnesota Timberwolves (6) Vzhod:

Detroit Pistons (1) – Cleveland Cavaliers (4)

New York Knicks (3) – Philadelphia 76ers (7) / / – izid v zmagah; igrajo na štiri zmage po sistemu 2–2–1–1–1

