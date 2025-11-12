Cedevita Olimpija na zahtevni domači tekmi

EuroCup, 7. krog:

Od leta 2021 sta se ekipi v Evropskem pokalu pomerili že osemkrat, razmerje zmag in porazov pa je trenutno enakomerno razporejeno na 4-4. V tekmovalni sezoni 2024/25 sta obe zmagi sicer pripadli košarkarjem Cedevite Olimpije.

"Obdobje štirih zaporednih domačih tekem smo začeli z zmago proti Vienni, kar je dobra popotnica za naprej, saj so pred nami še tri zahtevne tekme v Stožicah. Vsi vemo, kakšne ekipe prihajajo v Ljubljano, želim pa si, da bomo na vseh tekmah pokazal značaj in ubranili domači parket. Venezia je zahteven tekmec, ki premore veliko individualne kakovosti. Vsak igralec lahko igra ena na ena, zato bomo morali biti pozorni na principe branjenja. Igra v obrambi bo ključ do zmage. Venezia igra fizično, zato se zavedamo, da bo obračun res težek, ampak verjamem, da se bomo dobro pripravili in napravili vse, da zabeležimo domačo zmago. Upam, da se nam bo v Stožicah pridružilo veliko navijačev – lepo je igrati na domačem parketu pred polnimi tribunami, tudi nasprotnikom je težje," je pred dvobojem z Umano Reyer povedal Miha Cerkvenik.

