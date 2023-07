Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Nemčija je očitno ujeta v območju med stagnacijo in recesijo," je za francosko tiskovno agencijo AFP dejal Carsten Brzeski iz ING bank. Foto: Reuters

Čeprav se je največje evropsko gospodarstvo izvilo iz recesije, je rezultat – gre za prvo oceno – vseeno slabši od napovedi analitikov, ki so po poročanju tujih tiskovnih agencij pričakovali 0,3-odstotno rast BDP.

Destatis je ob tem popravil podatke za prvo letošnje četrtletje in zadnje lansko. V prvih treh mesecih leta je bil padec BDP 0,1- in ne 0,3-odstoten, v zadnjem lanskem pa 0,4- in ne 0,5-odstoten.

Jens-Oliver Niklasch iz LBBW bank pa je poudaril, da obeti kažejo na ponoven zdrs v recesijo.

Tudi mnoge druge napovedi za celotno leto večinoma predvidevajo rahlo krčenje nemškega gospodarstva. Po napovedih nemške centralne banke bo BDP upadel za 0,3 odstotka, enak rezultat so napovedali ekonomisti Mednarodnega denarnega sklada.