Vojna v Iranu: v Hormuški ožini je spet zelo napeto #vŽivo

Pomembnejše novice dneva:



17.30 Ameriška vojska naj bi onesposobila dva iranska tankerja

16.47 Iran po spopadu v Hormuški ožini z obtožbami na račun ZDA

15.20 ZDA odgovor Irana na njihov predlog pričakujejo še danes

14.04 Iran v Omanskem zalivu zasegel naftni tanker

11.00 Kitajska po napadu na njihov tanker zelo zaskrbljena

9.30 Izraelci z zračnimi napadi nad Libanon

6.45 Iz Združenih arabskih emiratov poročila o novih iranskih napadih

6.00 V Hormuški ožini obstreljevanje med Američani in Iranci

17.30 Ameriška vojska naj bi onesposobila dva iranska tankerja

Ameriške sile so danes streljale in onesposobile dva tankerja pod iransko zastavo, ki sta poskušala prekršiti ameriško blokado in vpluti v eno od iranskih pristanišč ob Omanskem zalivu, je sporočilo centralno poveljstvo ameriške vojske (Centcom).

Kot je na družbenem omrežju X zapisalo poveljstvo, je njihovo lovsko letalo F/A-18 Super Hornet onesposobilo oba tankerja, potem ko ta nista upoštevala njihovih navodil. Ob tem je objavilo videoposnetek posredovanja.

"Ameriške sile na Bližnjem vzhodu ostajajo zavezane popolnemu izvajanju blokade plovil, ki vstopajo ali zapuščajo Iran," je ob tem dejal prvi mož Centcoma, admiral Brad Cooper. Po njegovih besedah ameriški vojaki, ki iranska pristanišča blokirajo od 13. aprila, opravljajo "neverjetno delo".

Izjava sledi poročanju iranskih medijev o nadaljevanju občasnih spopadov med stranema v Hormuški ožini, kjer je v četrtek zvečer prišlo do obstreljevanja med silami obeh držav. Obe strani trdita, da sta se odzvali na napade druge.

16.47 Iran po spopadu v Hormuški ožini z obtožbami na račun ZDA

Iran je danes ZDA obtožil kršenja prekinitve ognja, ki med stranema velja od 8. aprila, potem ko je v četrtek zvečer v Hormuški ožini prišlo do obstreljevanja med oboroženimi silami obeh držav, poročanje iranske tiskovne agencije Isna povzema francoska AFP. Po navedbah iranskih medijev je sicer ožina tudi danes prizorišče občasnih spopadov.

Ameriški predsednik Donald Trump je v prvem odzivu navedel, da so Irancem povzročili veliko škode, islamski republiki pa zagrozil s še bolj uničujočimi napadi, če ta ne bo sprejela njihovega pogajalskega predloga. Kasneje je v pogovoru za televizijo ABC dejal, da vse skupaj ni bilo nič oziroma da je šlo le za trepljanje iz ljubezni. Zagotovil je, da prekinitev ognja še vedno velja. Foto: Reuters

"Dejanje, izvedeno sinoči, je bilo tako očitna kršitev mednarodnega prava in prekinitve ognja," je sporočil tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Esmail Bagei. Dodal je, da so sicer iranske sile ameriškim zadale hud udarec in odvrnile njihovo agresijo.

Centralno poveljstvo ameriške vojske (Centcom) je pred tem zatrdilo, da so delovali v samoobrambi in zgolj odgovorili na rakete in drone, ki naj bi jih nad tri njihove rušilce izstrelile iranske sile. Iranska revolucionarna garda (IRGC) je medtem sporočila, da so ameriške ladje napadli v povračilo za njihove napade na iranski tanker, ki naj bi se odpravljal proti Hormuški ožini, in civilna območja ob iranski obali.

15.20 ZDA odgovor Irana na njihov predlog pričakujejo še danes

"Odgovor Irana na ameriški predlog za končanje vojne pričakujemo še danes," je med današnjim obiskom v Rimu dejal državni sekretar ZDA Marco Rubio. Ob tem je iranski nadzor nad strateško pomembno Hormuško ožino označil za nesprejemljiv, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Med ZDA in Islamsko republiko od 8. aprila velja prekinitev ognja, medtem ko so pogajanja o končanju vojne bolj ali manj zastala. Delegaciji obeh držav sta se 11. aprila v Islamabadu sestali na prvem krogu pogovorov, a ti niso prinesli preboja, do novega kroga pa nato ni prišlo. Foto: Reuters

"Še danes pričakujemo njihov odgovor. Upam, da bo to resna ponudba, resnično upam," je dejal Rubio, ki se je danes v italijanski prestolnici sestal s premierko Giorgio Meloni in zunanjim ministrom Antoniom Tajanijem. Sam upa, da jih bo odziv Teherana "pripeljal do resnega pogajalskega procesa".

Ob tem se je vodja ameriške diplomacije obregnil ob iransko nadzorovanje Hormuške ožine, kjer je kljub prekinitvi ognja v četrtek zvečer prišlo do obstreljevanja med ameriškimi in iranskimi silami. "Iran zdaj trdi, da je lastnik mednarodne plovne poti in da ima pravico do njenega nadzora. Nesprejemljivo je, da poskušajo to normalizirati," je bil kritičen.

14.04 Iran v Omanskem zalivu zasegel naftni tanker

Iranska vojska je danes sporočila, da je v Omanskem zalivu zasegla naftni tanker, proti kateremu so ZDA uvedle sankcije, in ga preusmerila proti obali Irana. Kot je pojasnila, je tanker skušal ovirati izvoz nafte iz Irana, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ameriško finančno ministrstvo je sicer februarja proti tankerju, ki ga je zasegel Iran, uvedlo sankcije in pojasnilo, da je ladja od leta 2020 del iranske flote v senci. Fotografija je simbolična. Foto: Reuters

"Mornarica Islamske republike Iran je v okviru posebej načrtovane operacije v Omanskem zalivu zasegla tanker Ocean Koi," je sporočila iranska vojska in dodala, da nafta na tankerju pripada Teheranu. Navedla je še, da je bila ladja preusmerjena proti jugu države, potem ko je skušala ovirati izvoz nafte iz Irana.

Iranska državna televizija je medtem objavila posnetek zasega tankerja, ki prikazuje, kako iranske sile ponoči v majhnih čolnih sledijo plovilu, se z lestvijo vkrcajo nanj in ga usmerijo proti iranski obali.

11.00 Kitajska po napadu na njihov tanker zelo zaskrbljena

Kitajska je danes izrazila globoko zaskrbljenost po ponedeljkovem napadu na tanker za prevoz nafte v bližini Hormuške ožine.

"Na krovu so kitajski državljani, vendar med posadko ni poročil o žrtvah," so navedli pri kitajskem zunanjem ministrstvu. To je bil prvi prijavljeni napad na kitajski tanker od začetka vojne. Po poročanju Reutersa je med incidentom ob obali Združenih arabskih emiratov na palubi ladje izbruhnil požar, pomorski viri pa so plovilo identificirali kot JV Innovation, tanker, ki pluje pod zastavo Marshallovih otokov.

According to Reuters, citing a report by the Chinese media outlet Ciaxin, a Chinese large refined-products tanker was struck by an Iranian projectile off the United Arab Emirates Al Jeer port this past Monday. Per a source from the owner of the vessel, this is the first time a… pic.twitter.com/dkfsMxvOMz — OSINTdefender (@sentdefender) May 7, 2026

V Perzijskem zalivu je zaradi vojne med ZDA in Iranom obtičalo na stotine ladij in približno 20 tisoč mornarjev.

9.30 Izraelci z zračnimi napadi nad Libanon

V zadnjih 24 urah je bilo v izraelskih zračnih napadih na južni Libanon ubitih najmanj 12 ljudi, na desetine je ranjenih, so sporočili z libanonskega ministrstva za zdravje. Uradni podatki vključujejo otroka in reševalca.

Z ministrstva so sporočili, da je bilo v napadih na vasi v južnem delu države ranjenih najmanj 37 ljudi, vključno s kolegom ubitega reševalca v Majdal Salemu.

Libanon Foto: Reuters

Napadi se nadaljujejo kljub uradnemu premirju, izmenjava ognja med Izraelom in Hezbolahom pa še traja. Tretji krog pogovorov med Izraelom in Libanonom naj bi potekal v Washingtonu v četrtek in petek prihodnji teden, so potrdili viri ameriškega zunanjega ministrstva in izraelski uradniki.

6.45 Iz Združenih arabskih emiratov poročila o novih iranskih napadih

Združeni arabski emirati so danes sporočili, da je država znova tarča iranskih zračnih napadov. Kot je dodalo tamkajšnje obrambno ministrstvo, so do zdaj vse iranske drone in rakete prestregli, poročajo tuje tiskovne agencije.

Agencija za civilno zaščito je na družbenem omrežju X pozvala prebivalstvo, naj ostane na varnem in upošteva uradna opozorila. Prebivalce so še opozorili, naj se ne dotikajo ali fotografirajo razbitin raket in dronov ter se jim ne približujejo. O ciljih iranskih napadov za zdaj ni informacij.

Združeni arabski Emirati Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Združeni arabski emirati so bili že v ponedeljek in torek tarča iranskih napadov z manevrirnimi raketami in droni, prvič od začetka prekinitve ognja med ZDA in Iranom pred približno štirimi tedni.

Iranske oborožene sile so napade na zalivsko državo označile za odziv na ameriško pobudo za odprtje blokirane Hormuške ožine. Ameriški predsednik Donald Trump je pobudo nato v torek prekinil.

6.00 V Hormuški ožini obstreljevanje med Američani in Iranci

Iz ameriškega centralnega poveljstva so sporočili, da so njihove sile odgovorile na napade Irancev v samoobrambi, potem ko je Iran poslal rakete in drone nad tri ameriške rušilce v Hormuški ožini, ki jih niso zadeli. Američani so potem izvedli napade na kraje, od koder so prišli iranski napadi, pa tudi na dve iranski pristanišči, je poročala televizija CBS.

Trump je najprej na svojem družbenem omrežju Truth Social objavil, da so Irancem povzročili veliko škode, in grozil s še bolj nasilnimi napadi, če Iran ne sprejme mirovnega dogovora.

"Trije ameriški rušilci svetovnega razreda so pravkar zelo uspešno prečkali Hormuško ožino pod ognjem. Niso utrpeli nobene škode, nasprotno pa so iranski napadalci utrpeli veliko škodo. Bili so popolnoma uničeni skupaj s številnimi majhnimi čolni, ki jih uporabljajo kot nadomestilo za svojo popolnoma razbito mornarico," je med drugim zapisal Trump.

"Normalna država bi tem rušilcem dovolila prehod, toda Iran ni normalna država. Vodijo jih NORCI, in če bi imeli priložnost uporabiti jedrsko orožje, bi to storili, brez dvoma – a te priložnosti nikoli ne bodo imeli in tako kot smo jih danes spet izločili, jih bomo v prihodnosti izločili še veliko močneje in nasilneje, če ne bodo HITRO podpisali sporazuma!" je med drugim v daljšem prispevku še objavil Trump.

Kasneje je v pogovoru za televizijo ABC dejal, da vse skupaj ni bilo nič, ampak le ljubezensko trepljanje. Zagotovil je, da premirje še vedno velja. "To je bilo le ljubezensko trepljanje. Premirje še vedno velja," je dejal za ABC.

V drugem pogovoru z novinarji ob obnovi enega od spomenikov v Washingtonu je povedal, da dogovora z Iranom morda nikoli ne bo, morda pa se zgodi katerikoli dan.

"Mislim, da si sporazum želijo bolj kot jaz. Danes so se z nami igrali. Mi smo jih odpihnili. Tega ne bi smeli storiti. Če ne bo premirja, vam tega ne bo treba vedeti. Videli boste le en velik žar iz Irana," je dejal.

Iranska revolucionarna garda pa je v svoji izjavi zatrdila, da je napadla ameriške vojne ladje v povračilnem ukrepu za ameriške napade na iranski tanker, ki se je odpravljal proti Hormuški ožini, in civilna območja ob iranski obali. Sporočilo dodaja, da so ameriške ladje utrpele znatno škodo, poroča ABC.