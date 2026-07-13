Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Ponedeljek,
13. 7. 2026,
8.39

Osveženo pred

2 minuti

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Ukrajina Rusija Moldavija vojna dron

Ponedeljek, 13. 7. 2026, 8.39

2 minuti

V Moldaviji strmoglavil ruski dron

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Moldavija, strmoglavil ruski dron | Moldavsko zunanje ministrstvo je dogodek obsodilo in ga označilo za resno in nesprejemljivo kršitev njihovega zračnega prostora. | Foto X/@AnnaDeMilanese

Moldavsko zunanje ministrstvo je dogodek obsodilo in ga označilo za resno in nesprejemljivo kršitev njihovega zračnega prostora.

Foto: X/@AnnaDeMilanese

Moldavske oblasti so sporočile, da je danes v moldavski zračni prostor vstopil ruski dron, ki je nato strmoglavil in eksplodiral v bližini vasi Copanca na jugovzhodu države. Incident se je zgodil med ruskim napadom na sosednjo ukrajinsko regijo Odesa.

Moldavsko zunanje ministrstvo je dogodek obsodilo in ga označilo za resno in nesprejemljivo kršitev njihovega zračnega prostora.

"To znova potrjuje, da agresivna vojna Ruske federacije proti Ukrajini ustvarja neposredna varnostna tveganja za naše državljane in celotno regijo," so še sporočili in dodali, da Moldavija ostaja zavezana obrambi svoje suverenosti, neodvisnosti in ozemeljske celovitosti. 

Prav tako so napovedali, da se bo sodelovanje z mednarodnimi partnerji nadaljevalo, da bi okrepili varnost in odpornost države proti tovrstnim tveganjem.

Vojak Rusija
Novice Spektakularna polomija Rusov: sovojaka skoraj razcefral na koščke #video
Napad na Lukoil
Novice Hud udarec za Putina: Ukrajinci napadli pomembno skladišče nafte #vŽivo
Volodimir Zelenski
Novice Zelenski napovedal preoblikovanje vlade
Ukrajina Rusija Moldavija vojna dron
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.