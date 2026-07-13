Moldavske oblasti so sporočile, da je danes v moldavski zračni prostor vstopil ruski dron, ki je nato strmoglavil in eksplodiral v bližini vasi Copanca na jugovzhodu države. Incident se je zgodil med ruskim napadom na sosednjo ukrajinsko regijo Odesa.

Moldavsko zunanje ministrstvo je dogodek obsodilo in ga označilo za resno in nesprejemljivo kršitev njihovega zračnega prostora.

"To znova potrjuje, da agresivna vojna Ruske federacije proti Ukrajini ustvarja neposredna varnostna tveganja za naše državljane in celotno regijo," so še sporočili in dodali, da Moldavija ostaja zavezana obrambi svoje suverenosti, neodvisnosti in ozemeljske celovitosti.

🇷🇺🇲🇩 Heute Nacht stürzte eine russische Shahed-Drohne in Moldau ab und explodierte.



Ausgerechnet heute sitzt die Präsidentin von Moldau in Paris zum ersten Mal mit am Tisch der Koalition der Willigen.



Die Luftraumüberwachung der Nationalarmee erfasste das Flugobjekt um 1:03… pic.twitter.com/DazchgMsAY — Anna (@AnnaDeMilanese) July 13, 2026

Prav tako so napovedali, da se bo sodelovanje z mednarodnimi partnerji nadaljevalo, da bi okrepili varnost in odpornost države proti tovrstnim tveganjem.