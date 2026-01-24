Napovedi so se uresničile: izredne razmere v večjem delu ZDA

V velikem delu ZDA zaradi snežnega neurja veljajo izredne razmere. Sneženje je danes že zajelo Teksas in Novo Mehiko ter se pomika proti severovzhodu države. Nacionalna meteorološka služba napoveduje velike količine snega, pa tudi močan veter in izjemno nizke temperature v pasu od Nove Mehike do Maina.

Sekretar za promet Sean Duffy je opozoril, da bo neurje prizadelo do 240 milijonov Američanov. 16 držav je že razglasilo izredne razmere, zvezni uradi pa bodo v ponedeljek zaprti. Že danes je bilo odpovedanih več tisoč poletov, še več jih bo v nedeljo. Svarijo tudi pred izpadi elektrike.

V Dallasu v Teksasu, kjer niso vajeni mraza, se je temperatura danes spustila šest stopinj pod ničlo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Podobno je v Houstonu, kjer prav tako niso vajeni takšnih razmer. "Imeli bomo neurje, kakršnega je doživelo malo prebivalcev mesta," je dejal demokratski župan Houstona John Whitmire in poudaril, da so v zatočiščih za brezdomce, ki so jih pripravili, dobrodošli vsi, tudi če nimajo dovoljenja za bivanje.

Foto: Reuters Foto: Reuters

Neurje je posledica polarnega vrtinca, ki je običajno razmeroma kompakten sistem, včasih pa se raztegne v ovalno obliko in mrzel arktični zrak se razširi na velik del Severne Amerike.

Foto: Reuters

Predsednik Donald Trump je danes napovedal sodelovanje z vsemi državami, ki jih bo prizadelo neurje. "Ostanite na varnem in na toplem," je zapisal na svojem omrežju Truth Social.