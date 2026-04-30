Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Četrtek,
30. 4. 2026,
8.01

Osveženo pred

40 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,14

Natisni članek

Natisni članek
Volitve 2026

Četrtek, 30. 4. 2026, 8.01

40 minut

Za nadomestilo zaprosilo 19 bivših poslancev

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,14
Urška Klakočar Zupančič | Urška Klakočar Zupančič je po neuspehu na volitvah napovedala umik iz politike. | Foto STA

Urška Klakočar Zupančič je po neuspehu na volitvah napovedala umik iz politike.

Foto: STA

Za poslansko nadomestilo je zaprosilo 19 poslancev, ki se jim ni uspelo ponovno prebiti v parlament in zaenkrat še nimajo nove službe. Najvišje nadomestilo pripada nekdanji predsednici DZ Urški Klakočar Zupančič, ki bo pol leta prejemala več kot 5.200 evrov bruto na mesec. Nadomestilo bodo med drugim prejemali tudi poslanci Eva Irgl, Matej Tašner Vatovec in Miha Kordiš, medtem ko predsednik Demokratov Anže Logar za nadomestilo ni zaprosil, poroča 24UR.

Potem ko se jim ni uspelo prebiti v parlament, je 19 poslancev, ki nimajo zamrznjene ali nove službe, zaprosilo za poslanska nadomestila. Po pravilih poslanec, ki je bil izvoljen za en poslanski mandat, nadomestilo prejema šest mesecev, tisti, ki je v parlamentu sedel več kot en mandat, pa prejme dvakrat po dodatne tri mesece. Najdaljše obdobje prejemanja poslanskega nadomestila je torej leto dni. 

Klakočar Zupančič pol leta več kot pet tisočakov bruto

Najvišje nadomestilo med vsemi, ki so ostali pred vrati parlamenta, bo prejemala nekdanja predsednica DZ in kandidatka na listi Gibanja Svoboda Urška Klakočar Zupančič, ki je kandidirala v volilni enoti Ljubljana center. Ker poslansko nadomestilo znaša 80 odstotkov bruto plače, bo Klakočar Zupančič po poročanju 24UR pol leta prejemala več kot 5.200 evrov bruto poslanskega nadomestila. Njena plača je na funkciji predsednice DZ znašala več kot 6.500 evrov. 

Klakočar Zupančič je potem, ko se ji ni uspelo uvrstiti v parlament, napovedala umik iz politike. Prejšnji teden pa je izstopila še iz stranke Gibanje Svoboda. 

Ustanovna seja državnega zbora. Urška Klakočar Zupančič
Novice Urška Klakočar Zupančič izstopila iz Gibanja Svoboda

Med tistimi, ki se jim ni uspelo prebiti v parlament, je tudi prestopnica Eva Irgl, ki je kandidirala na listi Demokratov. Leto dni bo prejemala 3.800 evrov bruto na mesec, Andrej Hoivik bo prejemal 3.500 evrov, Miha Kordiš 3.400 evrov, Matej Tašner Vatovec pa dobrih 3.450 evrov bruto poslanskega nadomestila. 

Kdo so še poslanci, ki so po koncu poslanske kariere zaprosili za nadomestilo, si oglejte v spodnji tabeli: 

Nekateri poslanci, ki niso bili izvoljeni, so odšli v pokoj, med njimi Miroslav Gregorič iz Gibanja Svoboda in Jožef Horvat iz NSi.

Na staro delovno mesto se je vrnila Mojca Šetinc Pašek, ki bo delala v kulturno-umetniškem uredništvu na RTV Slovenija. Predsednik Demokratov Anže Logar pa za poslansko nadomestilo ni zaprosil. 

Poslansko nadomestilo že od oktobra lani prejema nekdanji poslanec Jani Prednik, ki je iz SD odstopil, potem ko ga je njegova nekdanja partnerka ovadila zaradi hudega psihičnega in fizičnega nasilja. 

Kordiš: Vesel sem, da imamo to nadomestilo 

Miha Kordiš je za 24ur povedal, da upa, da bo nadomestilo izkoristil celo leto. "Čisto zares sem vesel, da imamo to nadomestilo, še posebej, ker slabe stvari v državi ne bodo čakale, takoj moramo zavihati rokave, takoj se moramo organizirati, zato da začnemo blokirati vse žive svinjarije, ki s četrto vlado Janeza Janše prihajajo, in potem v teh norih razmerah, ko je treba organizirati odporniško gibanje, malo težko počneš oboje hkrati," je za omenjeni medij povedal Kordiš, ki je med svojim poslanskim mandatom izstopil iz stranke Levica in ustanovil svojo stranko Mi, socialisti!

Ustanovna seja državnega zbora. Janez Janša, poslanska skupina SDS.
Novice Sprejeli prvi zakon za Janševo vlado. Kaj sledi?
Volitve 2026 SDS Janez Janša
Novice Janša: Če kdo, imam pomisleke jaz

Volitve 2026 Volitve 2026 Eva Irgl Aleksander Prosen Kralj Jani Prednik Mojca Šetinc Pašek Jožef Horvat Miroslav Gregorič Andrej Hoivik Anže Logar Miha Kordiš Matej Tašner Vatovec Urška Klakočar Zupančič nadomestilo poslanci
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Do 24 obrokov brez obresti

Modri Fon aprila

Paketi NEO

