Za poslansko nadomestilo je zaprosilo 19 poslancev, ki se jim ni uspelo ponovno prebiti v parlament in zaenkrat še nimajo nove službe. Najvišje nadomestilo pripada nekdanji predsednici DZ Urški Klakočar Zupančič, ki bo pol leta prejemala več kot 5.200 evrov bruto na mesec. Nadomestilo bodo med drugim prejemali tudi poslanci Eva Irgl, Matej Tašner Vatovec in Miha Kordiš, medtem ko predsednik Demokratov Anže Logar za nadomestilo ni zaprosil, poroča 24UR.

Potem ko se jim ni uspelo prebiti v parlament, je 19 poslancev, ki nimajo zamrznjene ali nove službe, zaprosilo za poslanska nadomestila. Po pravilih poslanec, ki je bil izvoljen za en poslanski mandat, nadomestilo prejema šest mesecev, tisti, ki je v parlamentu sedel več kot en mandat, pa prejme dvakrat po dodatne tri mesece. Najdaljše obdobje prejemanja poslanskega nadomestila je torej leto dni.

Klakočar Zupančič pol leta več kot pet tisočakov bruto

Najvišje nadomestilo med vsemi, ki so ostali pred vrati parlamenta, bo prejemala nekdanja predsednica DZ in kandidatka na listi Gibanja Svoboda Urška Klakočar Zupančič, ki je kandidirala v volilni enoti Ljubljana center. Ker poslansko nadomestilo znaša 80 odstotkov bruto plače, bo Klakočar Zupančič po poročanju 24UR pol leta prejemala več kot 5.200 evrov bruto poslanskega nadomestila. Njena plača je na funkciji predsednice DZ znašala več kot 6.500 evrov.

Klakočar Zupančič je potem, ko se ji ni uspelo uvrstiti v parlament, napovedala umik iz politike. Prejšnji teden pa je izstopila še iz stranke Gibanje Svoboda.

Med tistimi, ki se jim ni uspelo prebiti v parlament, je tudi prestopnica Eva Irgl, ki je kandidirala na listi Demokratov. Leto dni bo prejemala 3.800 evrov bruto na mesec, Andrej Hoivik bo prejemal 3.500 evrov, Miha Kordiš 3.400 evrov, Matej Tašner Vatovec pa dobrih 3.450 evrov bruto poslanskega nadomestila.

Kdo so še poslanci, ki so po koncu poslanske kariere zaprosili za nadomestilo, si oglejte v spodnji tabeli:

Nekateri poslanci, ki niso bili izvoljeni, so odšli v pokoj, med njimi Miroslav Gregorič iz Gibanja Svoboda in Jožef Horvat iz NSi.

Na staro delovno mesto se je vrnila Mojca Šetinc Pašek, ki bo delala v kulturno-umetniškem uredništvu na RTV Slovenija. Predsednik Demokratov Anže Logar pa za poslansko nadomestilo ni zaprosil.

Poslansko nadomestilo že od oktobra lani prejema nekdanji poslanec Jani Prednik, ki je iz SD odstopil, potem ko ga je njegova nekdanja partnerka ovadila zaradi hudega psihičnega in fizičnega nasilja.

Kordiš: Vesel sem, da imamo to nadomestilo

Foto: STA Kordiš je za 24ur povedal, da upa, da bo nadomestilo izkoristil celo leto. "Čisto zares sem vesel, da imamo to nadomestilo, še posebej, ker slabe stvari v državi ne bodo čakale, takoj moramo zavihati rokave, takoj se moramo organizirati, zato da začnemo blokirati vse žive svinjarije, ki s četrto vlado Janeza Janše prihajajo, in potem v teh norih razmerah, ko je treba organizirati odporniško gibanje, malo težko počneš oboje hkrati," je za omenjeni medij povedal Kordiš, ki je med svojim poslanskim mandatom izstopil iz stranke Levica in ustanovil svojo stranko Mi, socialisti!