Vlada je na seji za obravnavo v DZ pripravila predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala (Skok), so na družbenih omrežjih sporočili Demokrati. Kot so zapisali, s predlogom zagotavljajo prednostno obravnavo korupcije uradnih oseb, krepijo sodelovanje med tožilstvom in policijo. Podrobnosti bosta v izjavi za medije, ki jo na Siol.net spremljamo v živo, predstavila minister za pravosodje Mihael Zupančič in minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar.

Predlog dolgo pričakovanih zakonskih rešitev, ki med drugim prinašajo ustanovitev Skoka, so bile ena od glavnih predvolilnih obljub stranke Demokratov Anžeta Logarja. Predsednik stranke ter minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar je uvodoma izpostavil, da Skok bo, saj je bilo soglasje za ustanovitev doseženo že v času koalicijskih pogajanj. Ustanovitev Skoka in novega specializiranega sodišča za pregon korupcije je zapisana tudi v koalicijski pogodbi.

"Zakaj se je javnost toliko časa puščalo v nevednosti? Ker je bila politična volja, da se Skok ustanovi, podčrtana s strani vseh treh koalicijskih partnerjev. In tako kot je koalicijska pogodba nastajala daleč od oči javnosti, je z visoko stopnjo intenzitete med partnerji in strokovno javnostjo nastajal tudi ta predlog. Skok bo in s tem izpolnjujemo predvolilno obljubo," je poudaril Logar.

Povedal je, da je Skok okvir, ki terja odgovornost vseh, ki so vanj vpleteni. "Bistveno je, da vlada vsem, ki so vanj vpleteni, daje pristojnost za učinkovitost. Dosedanji ukrepi niso bili celoviti, niso potegnili vseh procesnih dejanj, ki jih takšen sistem mora potegniti, ta zakon pa to vsebuje. Je celovit, zato pričakujem, da bodo tisti, ki so zadovoljni s statusom quo, izražali močan dvom do tega zakona. Prepričan sem, da zakon prinaša rešitve, ki niso v nasprotju z ustavo," je še dodal.

Izpostavil je tudi, da z uveljavitvijo Skoka ne bomo več čakali tri leta, da se bo preiskala odgovornost belih ovratnikov. "Ko bo neka oddaja razgalila koruptivna dejanja, ne bomo nemo čakali, kdaj bodo organi začeli hišne preiskave. Zakon o Skoku daje možnost za učinkovit pregon organizirane kriminalitete belih ovratnikov in korupcije," je dodal in se zahvalil pravosodnemu ministru, ki je na predlogu zakona delal zadnje tri mesece noč in dan. "Na prvi pogled morda ni videti, verjamem pa, da se bo v postopku videlo, kako hitrejši bodo ti postopki," je zaključil.

"Z zakonom povečujemo število specializiranih tožilcev, zagotavljamo prednostno obravnavo korupcije uradnih oseb, krepimo sodelovanje med tožilstvom in policijo, uvajamo specializirano sodišče za najzahtevnejše primere in povečujemo avtonomijo in učinkovitost specializiranega tožilstva," so našteli v zapisu na družbenih omrežjih. "Vsak evro korupcije plačajo državljani. Čas je, da račun izstavimo storilcem," pa so ob najavi potrditve predloga zakona poudarili v stranki Demokrati.