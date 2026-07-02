Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Četrtek,
2. 7. 2026,
13.26

Osveženo pred

1 ura, 3 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,30

Natisni članek

Natisni članek
Mihael Zupančič minister pravosodje Katarina Bergant tožilstvo

Četrtek, 2. 7. 2026, 13.26

1 ura, 3 minute

Minister Zupančič: Predlog zakona o Skoku se pripravlja

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,30
Mihael Zupančič | "Ko bo zakon na mizi, bo vsak lahko o njem podal svoje mnenje," zagotavlja pravosodni minister Mihael Zupančič. | Foto STA

"Ko bo zakon na mizi, bo vsak lahko o njem podal svoje mnenje," zagotavlja pravosodni minister Mihael Zupančič.

Foto: STA

Predlog zakona o Skoku je v pripravi pred petkovim sestankom z generalno državno tožilko Katarino Bergant, napoveduje minister za pravosodje Mihael Zupančič. Po besedah ministra je priprava predloga zakona za ministrstvo "prioriteta številka ena", a poudarja, da si želijo pripraviti dober zakon, da ta ne bo doživel usode Šutarjevega zakona.

Petkov sestanek s tožilstvom bo po besedah Zupančiča spoznavne narave. Na vprašanje, ali bo na sestanku govora tudi o načrtovani ustanovitvi posebne enote za pregon korupcije in organiziranega kriminala Skok, ki je bila ena od glavnih predvolilnih obljub stranke Demokratov, pa je v kratki izjavi pred današnjo sejo vlade odgovoril, "da bomo govorili o vseh problemih, ki jih imamo na mizi."

Kdaj bo predlog pripravljen, ni mogel napovedati

Po besedah ministra je predlog zakona o Skoku še v pripravi. Kot poudarja, je njegova priprava prioriteta številka ena, "delamo na tem, da bo zakon na mizi čim prej." Si pa želijo pripraviti dober zakon, da ta ne bi doživel usode t. i. Šutarjevega zakona. Kdaj bo predlog zakona pripravljen, minister tako danes še ni mogel napovedati. "Ko bo zakon na mizi, bo vsak lahko o njem podal svoje mnenje," je zagotovil minister.

Na vrhovnem državnem tožilstvu pred petkovim sestankom poudarjajo, da so z zakonodajnimi spremembami na področju ustanovitve Skoka seznanjeni zgolj iz medijev, zato na to temo ne morejo podati vsebinskega komentarja. "Ko bomo vključeni v strokovno razpravo o tej temi, bomo o tem podali svoja stališča," so danes navedli za STA.

Na sestanku bodo ministru predstavili pogled na trenutno stanje, projekte v teku ter največje izzive, pred katerimi je državno tožilstvo. Sestanek bo namenjen tudi izmenjavi mnenj o napovedanih zakonodajnih spremembah, so dodali na vrhovnem državnem tožilstvu.

Stavba na Litijski, minister Mihael Zupančič
Novice Minister Zupančič pokazal, kako je videti stavba na Litijski #video
Primopredaja poslov med nekdanjo ministrico za pravosodje Andrejo Kokalj in novim ministrom za pravosodje Mihaelom Zupančičem
Novice Zupančič prevzema pravosodno ministrstvo, primopredaja še ni končana
Mihael Zupančič
Novice Kandidat za ministra za pravosodje Mihael Zupančič s podporo odbora DZ
Mihael Zupančič minister pravosodje Katarina Bergant tožilstvo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.