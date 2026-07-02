Minister Zupančič: Predlog zakona o Skoku se pripravlja

Predlog zakona o Skoku je v pripravi pred petkovim sestankom z generalno državno tožilko Katarino Bergant, napoveduje minister za pravosodje Mihael Zupančič. Po besedah ministra je priprava predloga zakona za ministrstvo "prioriteta številka ena", a poudarja, da si želijo pripraviti dober zakon, da ta ne bo doživel usode Šutarjevega zakona.

Petkov sestanek s tožilstvom bo po besedah Zupančiča spoznavne narave. Na vprašanje, ali bo na sestanku govora tudi o načrtovani ustanovitvi posebne enote za pregon korupcije in organiziranega kriminala Skok, ki je bila ena od glavnih predvolilnih obljub stranke Demokratov, pa je v kratki izjavi pred današnjo sejo vlade odgovoril, "da bomo govorili o vseh problemih, ki jih imamo na mizi."

Kdaj bo predlog pripravljen, ni mogel napovedati

Po besedah ministra je predlog zakona o Skoku še v pripravi. Kot poudarja, je njegova priprava prioriteta številka ena, "delamo na tem, da bo zakon na mizi čim prej." Si pa želijo pripraviti dober zakon, da ta ne bi doživel usode t. i. Šutarjevega zakona. Kdaj bo predlog zakona pripravljen, minister tako danes še ni mogel napovedati. "Ko bo zakon na mizi, bo vsak lahko o njem podal svoje mnenje," je zagotovil minister.

Na vrhovnem državnem tožilstvu pred petkovim sestankom poudarjajo, da so z zakonodajnimi spremembami na področju ustanovitve Skoka seznanjeni zgolj iz medijev, zato na to temo ne morejo podati vsebinskega komentarja. "Ko bomo vključeni v strokovno razpravo o tej temi, bomo o tem podali svoja stališča," so danes navedli za STA.

Na sestanku bodo ministru predstavili pogled na trenutno stanje, projekte v teku ter največje izzive, pred katerimi je državno tožilstvo. Sestanek bo namenjen tudi izmenjavi mnenj o napovedanih zakonodajnih spremembah, so dodali na vrhovnem državnem tožilstvu.