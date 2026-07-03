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Avtorji:
Sa. B., STA

Petek,
3. 7. 2026,
6.10

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Natisni članek
Mihael Zupančič pravosodje minister tožilstvo Katarina Bergant

Petek, 3. 7. 2026, 6.10

1 ura, 28 minut

Minister Zupančič s tožilstvom tudi o napovedanih zakonodajnih spremembah

Avtorji:
Sa. B., STA

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Mihael Zupančič | Po navedbah ministrstva bo današnje srečanje spoznavne narave, "namenjeno pa je pregledu aktualnih vprašanj s področja državnega tožilstva in izmenjavi mnenj o napovedanih zakonodajnih spremembah". | Foto STA

Po navedbah ministrstva bo današnje srečanje spoznavne narave, "namenjeno pa je pregledu aktualnih vprašanj s področja državnega tožilstva in izmenjavi mnenj o napovedanih zakonodajnih spremembah".

Foto: STA

Minister za pravosodje Mihael Zupančič se bo danes srečal z generalno državno tožilko Katarino Bergant. Pričakovati je, da bo na sestanku govor o načrtovanih zakonodajnih spremembah, tudi o pripravi zakonskih rešitev za ustanovitev posebne enote za pregon korupcije in organiziranega kriminala Skok, nad katero bdi minister Zupančič.

Po navedbah ministrstva bo današnje srečanje spoznavne narave, "namenjeno pa je pregledu aktualnih vprašanj s področja državnega tožilstva in izmenjavi mnenj o napovedanih zakonodajnih spremembah," so navedli za STA. Tako je pričakovati, da bo govor tudi o pripravi zakonskih rešitev za ustanovitev Skoka, ki je bil ena od glavnih predvolilnih obljub stranke Demokrati. Te so, kot je v četrtek poudaril Zupančič, "prioriteta številka ena."

Cilj je pripraviti kakovosten in premišljen zakon

Priprava po pojasnilih ministrstva poteka v okviru skupine strokovnjakov pod vodstvom ministra Zupančiča, cilj pa je "pripraviti kakovosten in premišljen zakon". Dodali so, da predlog še ni bil posredovan v medresorsko usklajevanje, bo pa to sledilo po zaključku strokovne priprave.

Kot še dodajajo na ministrstvu, je današnji sestanek eden v nizu uvodnih pogovorov, ki jih minister opravlja s predstavniki ključnih institucij s področja pravosodja. Spomnili so, da se je minister od nastopa funkcije že sestal s predsednikom vrhovnega sodišča Damjanom Orožem in z vodstvom Komisije za preprečevanje korupcije.

Na vrhovnem državnem tožilstvu pred današnjim sestankom poudarjajo, da so z zakonodajnimi spremembami na področju ustanovitve Skoka seznanjeni zgolj iz medijev, zato na to temo ne morejo podati vsebinskega komentarja. Pričakujejo pa, da bodo vključeni v strokovno razpravo o tej temi, v kateri bodo podali svoja stališča, so navedli.

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