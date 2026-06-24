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Avtorji:
M. T., STA

Sreda,
24. 6. 2026,
17.20

Osveženo pred

20 minut

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Natisni članek
požar avtobus Koper

Sreda, 24. 6. 2026, 17.20

20 minut

V Kopru zagorel mestni avtobus

Avtorji:
M. T., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Požar, avtobus, goreči avtobus | Fotografija je simbolična. | Foto Shutterstock

Fotografija je simbolična.

Foto: Shutterstock

Na Cesti na Markovec v Kopru je danes dopoldne zagorel mestni avtobus, v katerem je bilo šest potnikov. Voznik je ob prvih znakih dima vozilo varno ustavil in evakuiral potnike, zato v nesreči ni bilo poškodovanih. Gasilci so plamene hitro pogasili, policisti pa so vzrok pripisali tehnični okvari.

Koprski gasilci so obvestilo o požaru prejeli ob 11.23. Avtobus podjetja Arriva je vozil po Cesti na Markovec iz smeri Kvedrove ceste proti Prisojam, ko se je zaradi tehnične okvare vžgal motor. Voznik je med vožnjo opazil dim pri motorju in takoj ustavil na prvi avtobusni postaji. Vseh šest potnikov je nemudoma zapustilo vozilo. Ogenj in dim nista poškodovala nikogar, je dogodek za STA opisal vodja gasilske intervencije iz Gasilske brigade Koper Nikola Rivić.

"Voznik je reagiral trezno"

Rivić je za STA še pojasnil potek reševanja in gašenja. "Prejeli smo obvestilo, da gori avtobus, zato smo na teren odšli s štirimi vozili in osmimi gasilci. Po poti smo sprejemali dodatne informacije, voznik pa nam je kasneje povedal, da je vozilo poganjal navaden motor," je dejal.

"Voznik je reagiral trezno in ustavil na prvi postaji, odprl vrata, evakuiral ljudi, izklopil akumulatorje na vozilu in se sam umaknil. Zadnji del vozila so takrat že zajeli plameni," je dodal gasilec.

Zagorelo zaradi napake na električni inštalaciji

Gasilci so ogenj najprej gasili z visokim tlakom, nato pa s klasičnim penilnim sredstvom. Rivić je ob tem potrdil, da so požar dokaj hitro lokalizirali in pogasili. Reševalne ekipe so pri tem cestišče zaprle, policijske patrulje pa so jim nudile pomoč, je še opisal dogajanje.

Po prvih ugotovitvah je do požara prišlo zaradi napake na električni inštalaciji motorja, so za STA pojasnili na koprski policiji. Nadaljnja preiskava dogodka pa ni predvidena.

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