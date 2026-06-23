Požar, ki je v noči z nedelje na ponedeljek uničil najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji , kmetijo Bukovnik pod Raduho, je zanetila strela, so s preiskavo potrdili kriminalisti Policijske uprave (PU) Celje. Po nestrokovni oceni je nastalo za okoli pol milijona evrov materialne škode. Medtem je steklo zbiranje pomoči za prizadeto šestčlansko družino.

Kriminalisti sektorja kriminalistične policije PU Celje so zaključili preiskavo požara, ki je izbruhnil v ponedeljek okoli 2. ure zjutraj na območju Solčave. "Izsledki preiskave so izključili tujo krivdo oz. kaznivo dejanje. Ugotovljeno je bilo, da je požar povzročil udar strele," so danes sporočili iz PU Celje.

Ogenj je po navedbah PU Celje v celoti uničil stanovanjsko hišo in gospodarsko poslopje. Pri gašenju sta se poškodovali dve osebi. Lastnik objekta je hudo poškodovan ostaja na zdravljenju v bolnišnici, njegov sin pa je bil lažje poškodovan, so še zapisali na PU Celje. V požaru so poginile tudi živali na kmetiji, uničena je vsa kmetijska mehanizacija.

Požar na kmetiji Bukovc - Bukovnik, ki leži na območju Občine Solčava na nadmorski višini 1327 metrov, so gasili gasilci Prostovoljnih gasilskih društev Solčava, Luče, Ljubno ob Savinji, Črna na Koroškem, Mežica in Prevalje.

Foto: STA

Steklo zbiranje materialne in denarne pomoči

Že v ponedeljek je steklo zbiranje materialne in denarne pomoči za prizadete. Na Občini Solčava so za namen zbiranja pomoči mladi družini odprli podračun SI56 0110 0600 8362 393. Donatorji naj kot prejemnika napišejo Občino Solčava, koda namena je CHAR, referenca: SI99, namen nakazila pa: Pomoč požar - Bukovnik.

"Vsaka pomoč bo dobrodošla pri vzpostavitvi nujnih pogojev za življenje ter kasnejši obnovi doma in domačije. S svojim prispevkom boste družini izkazali tudi moralno podporo ter ji pomagali, da bo v teh težkih trenutkih lažje našla moč, pogum in upanje za nadaljnje življenje ter obnovo domačije," je zapisano na spletni strani občine. Po navedbah občine lahko zainteresirani finančno pomoč prispevajo tudi prek objavljene kode QR ali prek pogodbe o donaciji, ki so jo objavili na spletni strani občine.

Sredstva za družino so začeli zbirati tudi v Škofijski Karitas Celje. Sredstva je mogoče nakazati na transakcijski račun SI56 0400 1004 6530 307. Prejemnik je Škofijska Karitas Celje, koda namena je CHAR, referenca: SI00 29353, namen nakazila pa Pomoč požar - kmetija Bukovnik.