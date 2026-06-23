Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
B. G., STA

Torek,
23. 6. 2026,
18.46

Osveženo pred

26 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
požar kmetija PU Celje

Torek, 23. 6. 2026, 18.46

26 minut

Požar na kmetiji Bukovnik zanetila strela, škode za pol milijona evrov

Avtorji:
B. G., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
kmetija Bukovnik | Foto PGD Črna na Koroškem

Foto: PGD Črna na Koroškem

Požar, ki je v noči z nedelje na ponedeljek uničil najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji, kmetijo Bukovnik pod Raduho, je zanetila strela, so s preiskavo potrdili kriminalisti Policijske uprave (PU) Celje. Po nestrokovni oceni je nastalo za okoli pol milijona evrov materialne škode. Medtem je steklo zbiranje pomoči za prizadeto šestčlansko družino.

Kriminalisti sektorja kriminalistične policije PU Celje so zaključili preiskavo požara, ki je izbruhnil v ponedeljek okoli 2. ure zjutraj na območju Solčave. "Izsledki preiskave so izključili tujo krivdo oz. kaznivo dejanje. Ugotovljeno je bilo, da je požar povzročil udar strele," so danes sporočili iz PU Celje.

Ogenj je po navedbah PU Celje v celoti uničil stanovanjsko hišo in gospodarsko poslopje. Pri gašenju sta se poškodovali dve osebi. Lastnik objekta je hudo poškodovan ostaja na zdravljenju v bolnišnici, njegov sin pa je bil lažje poškodovan, so še zapisali na PU Celje. V požaru so poginile tudi živali na kmetiji, uničena je vsa kmetijska mehanizacija.

Požar na kmetiji Bukovc - Bukovnik, ki leži na območju Občine Solčava na nadmorski višini 1327 metrov, so gasili gasilci Prostovoljnih gasilskih društev Solčava, Luče, Ljubno ob Savinji, Črna na Koroškem, Mežica in Prevalje.

Kmetija Bukovnik | Foto: STA Foto: STA

Steklo zbiranje materialne in denarne pomoči 

Že v ponedeljek je steklo zbiranje materialne in denarne pomoči za prizadete. Na Občini Solčava so za namen zbiranja pomoči mladi družini odprli podračun SI56 0110 0600 8362 393. Donatorji naj kot prejemnika napišejo Občino Solčava, koda namena je CHAR, referenca: SI99, namen nakazila pa: Pomoč požar - Bukovnik.

"Vsaka pomoč bo dobrodošla pri vzpostavitvi nujnih pogojev za življenje ter kasnejši obnovi doma in domačije. S svojim prispevkom boste družini izkazali tudi moralno podporo ter ji pomagali, da bo v teh težkih trenutkih lažje našla moč, pogum in upanje za nadaljnje življenje ter obnovo domačije," je zapisano na spletni strani občine. Po navedbah občine lahko zainteresirani finančno pomoč prispevajo tudi prek objavljene kode QR ali prek pogodbe o donaciji, ki so jo objavili na spletni strani občine.

Sredstva za družino so začeli zbirati tudi v Škofijski Karitas Celje. Sredstva je mogoče nakazati na transakcijski račun SI56 0400 1004 6530 307. Prejemnik je Škofijska Karitas Celje, koda namena je CHAR, referenca: SI00 29353, namen nakazila pa Pomoč požar - kmetija Bukovnik.

Kmetija Bukovnik
Novice Požar zajel najvišje ležečo kmetijo: dve osebi poškodovani, poginile vse živali #foto
požar kmetija PU Celje
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.