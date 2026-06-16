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Avtor:
Na. R.

Torek,
16. 6. 2026,
10.08

Osveženo pred

1 ura, 21 minut

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Ptuj požar gasilci gašenje stavba

Torek, 16. 6. 2026, 10.08

1 ura, 21 minut

Na Ptuju znova gori na isti lokaciji #foto

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Požar Ptuj | Gasilci so v ponedeljek požar obvladali, vendar je navsezgodaj znova zagorelo. | Foto Facebook/PGD Ptuj

Gasilci so v ponedeljek požar obvladali, vendar je navsezgodaj znova zagorelo.

Foto: Facebook/PGD Ptuj

Po ponedeljkovem požaru na Ptuju, ki je izbruhnil okoli poldneva in zajel celotno stavbo na Ormoški cesti, na tej lokaciji znova gori. Po podatkih Uprave za zaščito in reševanje je zagorelo ob 7.17.

Požar, ki je v ponedeljek zajel stavbo na Ormoški cesti, naj bi izbruhnil na podstrehi in se nato razširil po celotni stavbi. Popolnoma je uničil tri stanovanja.

Poškodovan ni bil nihče, dve osebi v stavbi pa sta se pravočasno umaknili na varno.

Škode je po ocenah policije za okoli pol milijona evrov.

Po besedah vodje intervencije Primoža Korošaka iz Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Ptuj je zagorelo v ostrešju starejšega objekta s tremi stanovanji v pritličju. Gasilci so v ponedeljek požar pogasili, za stanovalce pa bo treba najti začasno zatočišče.

Stavba z okoli 500 kvadratnimi metri površine je ob nakupovalnem središču Supernova, v treh stanovanjih je bivalo skupno deset ljudi. Vzrok za požar ni znan, policija ga še preiskuje.

Požar Ptuj
Novice Na Ptuju obsežen požar, uničena tri stanovanja
Ptuj požar gasilci gašenje stavba
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