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Avtor:
STA

Torek,
23. 6. 2026,
12.46

Osveženo pred

30 minut

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Natisni članek
onesnaženje zrak požar

Torek, 23. 6. 2026, 12.46

30 minut

Zaradi požara na odlagališču odpadkov v Mostarju močno onesnažen zrak

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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požar | Zaradi velikega požara je močno onesnažen zrak, ki ogroža zdravje ljudi. | Foto Pixsell/ Denis Kapetanovic

Zaradi velikega požara je močno onesnažen zrak, ki ogroža zdravje ljudi.

Foto: Pixsell/ Denis Kapetanovic

Na odlagališču odpadkov v Mostarju na jugu Bosne in Hercegovine je v ponedeljek izbruhnil požar, zaradi katerega so mestne oblasti razglasile izredne razmere. Požar je danes pod nadzorom, a se še vedno širi gost dim. Med vročinskim valom iz mesta, kjer bo danes do 34 stopinj Celzija, poročajo tudi o visoki stopnji onesnaženosti zraka.

Po podatkih švicarskega podjetja IQAir, ki v živo spremlja kakovost zraka v mestih po vsem svetu, je bil danes v Mostarju indeks onesnaženosti zraka 210, kar pomeni, da je zrak zelo nezdrav. Glavno onesnaževalci so trdi delci PM2,5, ki lahko prodrejo globoko v pljuča, pa tudi v krvni obtok. Izredno slabo kakovost zraka so potrdili tudi podatki zveznega hidrometeorološkega zavoda BiH, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Zaradi velike onesnaženosti zraka je zadrževanje na prostem tvegano tudi za zdrave ljudi, zlasti med dolgotrajno izpostavljenostjo ali telesno aktivnostjo. Najbolj ranljivi pa so otroci, starejši, nosečnice ter ljudje s srčnimi in pljučnimi boleznimi.

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Razglasili izredne razmere

Mesto Mostar je razglasilo izredne razmere in izdalo opozorilo državljanom, zlasti prebivalcem naselij v bližini odlagališča. Združenje Eko akcija pa je opozorilo, da zapiranje oken in izogibanje gibanju na prostem ne zadostuje. Oblasti je pozvalo k evakuaciji najbolj ogroženega dela prebivalcev iz naselij v okolici deponije Uborak blizu Mostarja.

Na deponiji je požar izbruhnil v ponedeljek dopoldne, po več kot 24-urnem gašenju pa je danes pod nadzorom, poroča portal Klix. Razmere so po podatkih civilne zaščite Federacije BiH na požarišču sicer še vedno težke zaradi vetra, ki nenehno spreminja smer. Na terenu zato dežura deset gasilcev s tremi cisternami, poroča portal N1 BiH.

Z območja se danes še vedno dviga črn dim in širi smrad, tako da Mostar, ki leži v kotlini, ostaja zavit v gosto meglo. Pri gašenju požara, ki se je razširil na skladišče ter objekte in stroje za recikliranje, so ob gasilcih sodelovali tudi vojaki.

Ulice prepolne smeti, deponija prenasičena

Na tej deponiji je gorelo tudi minuli ponedeljek, medtem ko je zaradi političnih nesoglasij odvoz odpadkov že več tednov otežen, ulice Mostarja pa so polne smeti. Deponija sicer več ne zadošča potrebam že od 80. let prejšnjega stoletja. Od takrat se vrstijo številni problemi, pa tudi manjši požari.

Krizni štab je medtem odločil, da bodo smeti z mostarskih ulic začeli odvažati v naselje Vrapčići na obali Mostarskega jezera, od koder naj bi ga nato prepeljali v deponije po državi. Prebivalci naselja, ki se po poročanju N1 BiH upravičeno bojijo, da bi okoljsko in vodovarstveno občutljiva lokacija lahko postala trajno odlagališče odpadkov, so danes tovornjakom z odpadki z blokado poti preprečili dostop.

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