Svojci pogrešajo 50-letnika. Policija prosi za pomoč.

Svojci pogrešajo 50-letnega Aleša Matjašca iz Renkovcev v občini Turnišče. 5. 5. 2026 okoli 10. ure je peš odšel od doma, so sporočili murskosoboški policisti.

Pogrešani je bil oblečen v temnomodro trenirko z belimi črtami vzdolž obeh hlačnic in obut v temnomodre športne copate znamke Adidas.

Vse, ki bi imeli kakršnekoli informacije o pogrešani osebi, policisti prosijo, da to sporočijo na telefonsko številko 113, na najbližjo policijsko postajo ali na anonimni telefon policije 080 1200.