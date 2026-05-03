Pogrešan je 64-letnik z območja Raven na Koroškem

Od sobote pogrešajo 64-letnega Danila Kladnika z območja Raven na Koroškem. V dopoldanskem času se je od doma odpeljal s sivim osebnim avtomobilom znamke Citroen C3 Pluriel registrske oznake CE J7-810 in se ni vrnil. Pogrešani je visok okoli 180 centimetrov, suhe postave in ima kratke rjave lase, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.