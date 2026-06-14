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Avtorji:
D.K., STA

Nedelja,
14. 6. 2026,
20.07

Osveženo pred

43 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Natisni članek

Natisni članek
pogrešana Domžale policija

Nedelja, 14. 6. 2026, 20.07

43 minut

Pogrešajo mladoletnico iz Domžal

Avtorji:
D.K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,12
Tiana Končar | Foto PU Ljubljana

Foto: PU Ljubljana

Svojci pogrešajo mladoletno Tiano Končar iz Domžal. Pogrešana je visoka okoli 155 centimetrov, suhe postave in ima dolge temno rjave skodrane lase. Nazadnje je bila videna 11. junija, oblečena pa je bila v sive hlače, temno sivo majico s kratkimi rokavi in črno športno jopo ter obuta v bele športne čevlje znamke Nike, so sporočili s PU Ljubljana.

Pogrešana je bila v četrtek nazadnje videna zjutraj, ko naj bi odšla v šolo, kjer pa je ni bilo, so zapisali s Policijske uprave (PU) Ljubljana. Ker z do zdaj izvedenimi ukrepi ni bila najdena, naprošajo javnost za informacije.

Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, naprošajo, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Domžale na (01) 724 65 80, pokličejo na interventno številko 113 ali na anonimni telefon 080 1200.

pogrešana Domžale policija
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