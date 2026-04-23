Nesreča na primorki, zamude je več kot pol ure

Zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti med Postojno in Uncem na Ravbarkomandi proti Ljubljani promet poteka počasi po enem prometnem pasu, voznikom sporočajo s prometnoinformacijskega centra.

Nastaja zastoj, ki sega prek priključka Postojna, zamuda znaša več kot pol ure.

Vozniki osebnih vozil se zastoju lahko izognejo po regionalni cesti med priključkoma Razdrto in Unec.

Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, še posebej na vpadnicah v Ljubljano:

- na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani,

- na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani na posameznih odsekih,

- na gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljani na posameznih odsekih,

- na cesti Domžale–Trzin–Črnuče.