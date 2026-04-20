Ti znaki horoskopa so le na videz prijazni

Medtem ko nekateri ljudje vedno kažejo svoj pravi obraz in se ne trudijo ugajati, pa obstajajo tudi takšni, ki delujejo ljubeznivo, umirjeno in vljudno, a le dokler jih kaj ne zmoti. Sčasoma se pokaže, da se za njihovo prijaznostjo skriva marsikaj in da niso tako nenevarni, kot se je zdelo na prvi pogled. Astrologi pravijo, da se takšni ljudje običajno rodijo v enem od teh znakov horoskopa.

Tehtnica

Tehtnice slovijo po svojem šarmu, lepem vedenju in potrebi, da jih imajo vsi radi. Vedno so ljubeznive, nasmejane in pripravljene na pogovor, zato dajejo vtis, da je z njimi vedno vse preprosto in prijetno. Toda v resnici velikokrat skrivajo svoje pravo mnenje in se pretvarjajo, da je vse v redu, za hrbtom pa o ljudeh govorijo marsikaj. Ne marajo neposrednih konfliktov in svoje prave občutke skrivajo za vljudnim obnašanjem, zato se marsikomu zdijo zelo preračunljive.

Dvojčka

Dvojčki so komunikativni, zabavni in z lahkoto osvajajo ljudi okoli sebe. Vedo, kaj je treba reči, da bi pustili dober vtis, in delujejo kot ljudje, ki se dobro razumejo z vsemi. Težava pa je v tem, da zelo hitro spremenijo svoje mnenje. Tisto, kar rečejo eni osebi, ni nujno enako tistemu, kar bodo rekli nekomu drugemu. Zato se marsikomu zdijo kot ljudje, ki hlinijo prijaznost, v resnici pa hočejo le ostati v dobrih odnosih z vsemi in zato niso vedno popolnoma iskreni.

Ribi

Ribe delujejo nežno, občutljivo in skrbno, ljudem se zdijo kot dobre duše, ki nikomur nočejo nič žalega. Čeprav je to pogosto res, pa imajo tudi drugo plat, ki je ne pokažejo takoj. Ko jih kdo prizadene ali razočara, se bodo izognile konfliktu in se raje umaknile vase ter pretvarjale, da je vse v redu. V resnici pa si vse zapomnijo in nato pasivno-agresivno kažejo svoje nezadovoljstvo. Prijaznost je le krinka, zato marsikdo šele sčasoma ugotovi, da niso iskrene.