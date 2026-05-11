Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Siol.net

Ponedeljek,
11. 5. 2026,
16.30

Osveženo pred

30 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop ribi horoskop rak horoskop tehtnica horoskop horoskop

Ponedeljek, 11. 5. 2026, 16.30

30 minut

Ti znaki horoskopa imajo najvišjo čustveno inteligenco

Avtor:
Siol.net

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
podpora, pogovor | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Čustvena inteligenca je sposobnost prepoznavanja, kaj se dogaja v nas in drugih, nadziranja reakcij v težkih položajih in komuniciranja, ki drugih ne bo po nepotrebnem prizadelo. Čustveno inteligentni ljudje znajo poslušati, prepoznati nianse v obnašanju in umiriti napete razmere. Ob njih se vsakdo počuti razumljenega. Za takšne veljajo predvsem trije znaki horoskopa.

Rak

Raki so med najbolj čustveno pronicljivimi ljudmi. Pogosto začutijo, kako se nekdo drug počuti, še preden ta spregovori. Opazijo drobne spremembe v razpoloženju, opazijo, ko je komu neprijetno, in nagonsko reagirajo tako, da dajejo občutek varnosti. Ob njih se ljudje sprostijo, ker imajo občutek, da so razumljeni, ne da bi morali kaj pojasnjevati. Čustvena inteligenca rakov je še posebej očitna v bližnjih odnosih. So potrpežljivi, skrbni in znajo prepoznati, kaj kdo potrebuje: pogovor, mir, podporo ali preprosto tiho bližino.

Ribi

Ribe imajo empatijo, ki je ni mogoče zaigrati. Pogosto začutijo vzdušje v prostoru in "lovijo" čustva ljudi okoli sebe, tudi če se o tem nič ne govori. Zaradi tega so v komunikaciji izjemno nežne in intuitivno izbirajo besede, ki sogovornika ne bodo prizadele, ampak umirile. Njihova čustvena inteligenca je očitna tudi v sposobnosti razumevanja različnih pogledov. Nikogar ne obsojajo, zato se je z njimi mogoče pogovarjati o vsem, česar drugi ne bi razumeli. Imajo prirojeno sposobnost čutiti, kaj se skriva za besedami.

Tehtnica

Pri tehtnicah se čustvena inteligenca odraža v odnosih in komunikaciji. Znajo umiriti napete razmere, uporabiti ton, ki ne bo podpihoval konflikta, in stvari razjasniti tako, da se vse sprte strani počutijo vsaj delno razumljeno. Imajo občutek za mero in nagonsko vedo, kdaj je treba odnehati, kdaj poslušati in kdaj spremeniti pristop. Čutijo dinamiko v družbi in opazijo, kdo se drži nazaj, kdo je prizadet in kje se nekaj kuha, to pa znajo ublažiti brez velike drame. Ne marajo neposrednih konfliktov, zato ves čas skrbijo za skladne odnose.

Preverite svoj današnji horoskop.

potovanje
Trendi Najbolj zabavno je potovati s temi znaki horoskopa
ženska, dekle
Trendi Ti znaki horoskopa vedno najdejo razlog za pritoževanje
ženska, dekle
Trendi Te znake horoskopa bolj privlači inteligenca kot videz
nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop ribi horoskop rak horoskop tehtnica horoskop horoskop
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.