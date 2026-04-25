Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
Sobota,
25. 4. 2026,
14.53

Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrologija horoskop tehtnica horoskop dvojčka horoskop strelec horoskop

Najbolj zabavno je potovati s temi znaki horoskopa

potovanje | Foto Shutterstock

Če za potovanje ne izberete pravega sopotnika, se lahko vznemirljiva dogodivščina spremeni v pravo nočno moro. A če imate ob sebi pravega človeka, bo vsak oddih postal nepozabna pustolovščina. Astrologi pravijo, da je najlepše potovati s pripadniki treh nebesnih znamenj.

Strelec

Če si na potovanju želite pustolovščin, so strelci vaši idealni sopotniki. So rojeni raziskovalci in vas bodo navdušeno prepričali, da se povzpnete do skritega slapu ali pa preizkusite eksotično ulično hrano. Potovanje s strelci pomeni sprejemanje nepredvidljivosti. Pozabite na stroge urnike, saj so prepričani, da se najboljša doživetja zgodijo spontano. Njihov optimizem je nalezljiv in tudi če se boste izgubili ali zamudili vlak, bodo to spremenili v smešno anekdoto ali novo priložnost za raziskovanje.

Dvojčka

Potovanje z dvojčki ni nikoli dolgočasno. Kot najbolj komunikativno in radovedno znamenje bodo poskrbeli, da bo vsak trenutek poln pogovorov, smeha in novih poznanstev. Z lahkoto se zapletejo v pogovor z domačini, odkrivajo skrite lokale in izvedo vse skrivnosti destinacije, na kateri ste. Njihova ključna prednost je prilagodljivost, brez težav spremenijo načrte in so vedno odprti za nove ideje. So popolni sopotniki za dinamična potovanja, kot je obisk velikih mest, kjer se vedno nekaj dogaja.

Tehtnica

Za tiste, ki na potovanju iščejo skladnost, lepoto in sprostitev, so tehtnice popoln izbor. So mojstrice diplomacije in kompromisov, kar pomeni, da bodo vedno poskrbele, da so vsi zadovoljni, in se izognile nepotrebnim prepirom glede načrtov, saj si vedno želijo ustvariti prijetno in harmonično ozračje. Ker imajo izpiljen okus, bodo našle najlepše hotele, restavracije z najlepšim razgledom in popolne točke za fotografije. Potovanje z njimi je elegantna izkušnja s popolnim razmerjem med aktivnostmi in sprostitvijo.

Preverite svoj današnji horoskop.

pijača, ravnotežje
samotni otok
par, zveza, ljubezen
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
