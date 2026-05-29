Igo Swiatek čaka zahteven dvoboj

V ženskem delu teniškega OP Avstralije se začenjajo dvoboji tretjega kroga. Novo zmago bo lovila Iga Swiatek, ki se na pariškem pesku zelo dobro počuti. Tokrat jo v tretjem krogu čaka rojakinja Magda Linette.

Poljski derbi med Igo Swiatek in Magdo Linette bi lahko prikazal vrhunski tenis. Iga Swiatek je sicer velika favoritinja in ena najboljših igralk na pesku v zadnjih letih, a je Linette marca letos v Miamiju že dokazala, da lahko preseneti svojo mlajšo rojakinjo, potem ko jo je premagala po treh nizih. Prav zanimivo bo spremljati, kako se bo odvijal tokratni dvoboj.

Mlada Rusinja Mirra Andrejeva tudi letos potrjuje, da spada med najboljše teniške igralke, a jo v tretjem krogu čaka zelo neugodna Marie Bouzkova.

Zanimivi dvoboji: Magda Linette (Pol) - Iga Swiatek (Pol/3)

Mirra Andreeva (Rus/8) - Marie Bouzková (Češ/27)

Jil Teichmann (Švi) - Karolína Muchová (Češ/10)

Elina Svitolina (Ukr/7) - Tamara Korpatsch (Nem)

Marta Kostjuk (Ukr/15) - Viktorija Golubic (Švi)

Peyton Stearns (ZDA) - Belinda Bencic (Švi/11)

