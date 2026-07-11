Bam Adebayo, center košarkarske ekipe NBA Miami Heat, je v petek med sporom v Las Vegasu v okviru poletne lige udaril nekdanjega soigralca Tylerja Herra, poročajo številni ameriški mediji. Iz vodstva kluba so že sporočili, da so z incidentom "seznanjeni, a ga ne bodo komentirali".

Po poročanju ameriškega ESPN se je dogodek zgodil na igrišču za trening, urejenem v enem od hotelov v Las Vegasu. Več virov je za Athletic potrdilo, da je po besednem dvoboju "Adebayo pristopil k Herru in ga udaril brez oklevanja".

Spor je očitno izviral iz posnetkov zaslona Herrovih zasebnih sporočil, ki so po junijski menjavi igralcev, v okviru katere je grški zvezdnik Giannis Antetokounmpo prestopil k Miamiju, Herro pa odšel k Milwaukee Bucks, pricurljali na družbena omrežja.

Kritiziral je Adebayovo igro

V teh sporočilih je Herro kritiziral Adebayovo igro glede na podaljšanje pogodbe in plačo, ki si ju je ta zagotovil v Miamiju. Še pred novico o incidentu je Herro v pogovoru med prenosom tekme poletne lige med mladima ekipama Miamija in Milwaukeeja na platformi Prime zelo pohvalno govoril o svojem odnosu z Miamijem in nekdanjimi soigralci.

"V Miamiju vlada ljubezen," je takrat dejal Herro. "Srečal sem nekaj fantov, strokovni štab ... v Miamiju smo vsi v dobrih odnosih."

Tyler Herro je bil brez komentarja. Foto: Guliverimage

Brez komentarja

Ob odhodu iz dvorane so Herra povprašali o incidentu z Adebayom, s katerim sta v Miamiju skupaj igrala sedem sezon. "Moj edini komentar je - 'brez komentarja'," je dejal za časopis South Florida Sun Sentinel.

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