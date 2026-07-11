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Adebayo s pestmi nad bivšega soigralca Herra
Bam Adebayo, center košarkarske ekipe NBA Miami Heat, je v petek med sporom v Las Vegasu v okviru poletne lige udaril nekdanjega soigralca Tylerja Herra, poročajo številni ameriški mediji. Iz vodstva kluba so že sporočili, da so z incidentom "seznanjeni, a ga ne bodo komentirali".
Bam Adebayo and Tyler Herro pic.twitter.com/8fr7f0E0Kh https://t.co/zYJrOPLgmt— Kai (@SznPltts) July 10, 2026
Po poročanju ameriškega ESPN se je dogodek zgodil na igrišču za trening, urejenem v enem od hotelov v Las Vegasu. Več virov je za Athletic potrdilo, da je po besednem dvoboju "Adebayo pristopil k Herru in ga udaril brez oklevanja".
Spor je očitno izviral iz posnetkov zaslona Herrovih zasebnih sporočil, ki so po junijski menjavi igralcev, v okviru katere je grški zvezdnik Giannis Antetokounmpo prestopil k Miamiju, Herro pa odšel k Milwaukee Bucks, pricurljali na družbena omrežja.
Kritiziral je Adebayovo igro
V teh sporočilih je Herro kritiziral Adebayovo igro glede na podaljšanje pogodbe in plačo, ki si ju je ta zagotovil v Miamiju. Še pred novico o incidentu je Herro v pogovoru med prenosom tekme poletne lige med mladima ekipama Miamija in Milwaukeeja na platformi Prime zelo pohvalno govoril o svojem odnosu z Miamijem in nekdanjimi soigralci.
"V Miamiju vlada ljubezen," je takrat dejal Herro. "Srečal sem nekaj fantov, strokovni štab ... v Miamiju smo vsi v dobrih odnosih."
Tyler Herro je bil brez komentarja.
Brez komentarja
Ob odhodu iz dvorane so Herra povprašali o incidentu z Adebayom, s katerim sta v Miamiju skupaj igrala sedem sezon. "Moj edini komentar je - 'brez komentarja'," je dejal za časopis South Florida Sun Sentinel.
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