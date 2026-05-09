Vprašaji in skrbi pri Šešku, nadaljuje se srdit boj za naslov

Z obračunom "ranjenih" Liverpoola in Chelseaja, ki v tej sezoni ne blestita, se bo danes začel 35. krog angleškega prvenstva. Benjamin Šeško z Manchester Unitedom zatem na delu pri Sunderlandu. Obeta se tudi nadaljevanje ogorčenega boja za naslova. Manchester City bo po spodrsljaju v prejšnjem krogu nujno zmago lovil na zadnji današnji tekmi proti Brentfordu, vodilni Arsenal pa bo v nedeljo nove točke lovil pri West Hamu, ki se krčevito bori za obstanek. Krog bosta v ponedeljek v pomembnem obračunu za obstanek sklenila Tottenham in Leeds Jake Bijola.

Benjamin Šeško je v prejšnjem krogu zabil ob veliki zmagi Manchester Uniteda nad Liverpoolom, a zaradi poškodbe ob agresivnem posredovanju Ibrahime Konateja srečanje sklenil že v prvem polčasu. "Že nekaj časa ima težave z bolečinami v spodnjem delu noge, pri golenici. Ko je ob enem izmed grobih stikov končal na tleh, je prejel udarec ravno v del noge, ki mu je že tako ali tako povzročal težave," je po nedeljski tekmi pojasnil glavni trener Rdečih vragov, Michael Carrick. Kljub nejasnostim, za kako hudo poškodbo gre, je slovenski as z ekipo odpotoval v Sunderland in naj bi bil po napovedih del moštva, ki ga čaka za četrto zaporedno zmago. Njegova poškodba tako naj ne bi bila resna, a pri Unitedu ostajajo previdni. "V tem trenutku še ni v celoti treniral z ekipo, a bomo videli, kako bo šlo," je dan pred tekmo sporočil Carrick.

