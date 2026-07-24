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Avtor:
STA

Petek,
24. 7. 2026,
21.02

Osveženo pred

52 minut

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Natisni članek
Gianni Infantino

Petek, 24. 7. 2026, 21.02

52 minut

Mok ne bo preiskoval obtožb Infantina

Avtor:
STA

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Gianni Infantino | Foto Reuters

Foto: Reuters

Mednarodni olimpijski komite (Mok) ne bo preiskoval obtožb, da je predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino v svojih pogovorih in odnosih z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom kršil olimpijska pravila o politični nevtralnosti, poroča AFP.

Skupina za človekove pravice FairSquare je v začetku tega meseca sporočila, da je na Mok vložila pritožbo glede Infantina, ki je vključevala sklicevanje na odločitev Fife o odložitvi suspenza ameriškega napadalca Folarina Baloguna pred tekmo svetovnega prvenstva med ZDA in Belgijo, potem ko je predsednik Trump osebno prosil Infantina, naj še enkrat preuči nogometašev rdeči karton.

Infantino je član Moka, vendar je tiskovni predstavnik organizacije dejal, da Mok nima pristojnosti za preiskavo, ker se je pritožba osredotočala na odločitve in upravljanje Fife.

"Etična komisija Moka je temeljito analizirala pritožbo FairSquare in ugotovila, da v skladu z olimpijsko listino vsaka mednarodna zveza ohranja svojo neodvisnost in avtonomijo pri svojem upravljanju. Področje uporabe etičnega kodeksa v odnosu do mednarodnih zvez in njihovih uradnikov je omejeno," je dejal tiskovni predstavnik.

"Etična komisija je še ugotovila, da pritožbo lahko rešuje le pristojna zveza, ki se jo tiče upravljanje, vodenje in sprejemanje pravil, tudi njeni odnosi z vladami pa je zunaj področja uporabe etičnega kodeksa Moka. Posledično pritožba ne spada v pristojnost etične komisije Moka in FairSquare smo o tem obvestili," so še sporočili iz Moka.

"Zavezanost Moka politični nevtralnosti je prav tako stroga kot zavezanost Fife. To bo le še povečalo pozive k obsežni regulaciji športnih upravnih organov, saj ne kažejo nobene sposobnosti, da bi dosledno ali nepristransko uveljavljali svoja pravila," pa so v izjavi za javnost zapisali pri FairSquare, ki je lani decembra lani ločeno vložil pritožbo proti Infantinu preiskovalni komori etičnega odbora Fife.

Ta pritožba je obravnavala štiri primere, v katerih je FairSquare trdil, da je Infantino izrazil javno podporo dejanjem in politike predsednika Trumpa. Prav tako je zahteval, da etični odbor razišče Infantinovo vlogo pri odločitvi o uvedbi Fifine nagrade za mir in odločitvi o njeni podelitvi predsedniku Trumpu na žrebu za svetovno prvenstvo leta 2026.

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