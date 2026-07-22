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Avtor:
R. K.

Sreda,
22. 7. 2026,
7.03

Osveženo pred

20 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Donald Trump Gianni Infantino FIFA Združeni narodi

Sreda, 22. 7. 2026, 7.03

20 minut

Donald Trump želi, da bi Gianni Infantino postal generalni sekretar ZN

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Gianni Infantino, Donald Trump | Foto Reuters

Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump si želi, da bi prvi mož Fife Gianni Infantino postal generalni sekretar Organizacije združenih narodov (OZN), poroča New York Post.

Trump naj bi bil prepričan, da bi bil Infantino dober generalni sekretar in močan kandidat za naslednika Antonia Guterrsa. Po navedbah vira blizu Trumpa ta verjame, da Infantina spoštujejo vsi po svetu in da ima posebno sposobnost združevanja ljudi. 

Mandat se aktualnemu generalnemu sekretarju izteče decembra letos. Njegovega naslednika mora najprej potrdili 15-članski Varnostni svet, nato pa še Generalna skupščina. Vsi prejšnji generalni sekretarji ZN so bili nekdanji politiki ali diplomati.

Njuno prijateljstvo se krepi

Trump in Infantino sta si precej blizu. Prvi mož Fife je decembra lani Trumpu podelil nagrado za mir, potem ko je ta večkrat izpostavil, da si jo zasluži zaradi svojih prizadevanj za končanje konfliktov po svetu. Njuno prijateljstvo se je še okrepilo med svetovnim prvenstvom v nogometu, ki so ga gostile ZDA skupaj s Kanado in Mehiko. Še posebej se je to izkazalo v aferi Balogun, ko je ameriški reprezentant na tekmi proti BiH prejel redeči karton. Po posredovanju Trumpa, ki je poklical Infantina in mu, kot sam pravi, predlagal, naj ponovno preuči odločitev, je bil rdeči karton razveljavljen, Folarin Balogun pa je lahko nastopil na naslednji tekmi proti Švici.

Je to priložnost za Aleksandra Čeferina? 

Za zdaj se Infantino na Trumpove besede še ni odzval, zato ni jasno, ali bi mesto generalnega direktorja sploh sprejel. Če bi se to res zgodilo, bi lahko to morda pomenilo priložnost za Aleksandra Čeferina. Vse glasnejše so namreč govorice, da bi Infantina na čelu Fife lahko zamenjal zdaj prvi mož Uefe. 

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Sportal Čeferin namesto Infantina na čelu Fife? Uefa pripravlja načrt.
Donald Trump Gianni Infantino
Sportal Svinjarija. Zgodilo se je nedopustno.
Donald Trump Gianni Infantino
Sportal Infantinu in Trumpu rdeči karton
Donald Trump Gianni Infantino FIFA Združeni narodi
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